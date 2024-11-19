Fatih Altaylı, Ünlü Bir Market Zincirinin Ürünlerinin Analizini Paylaştı: "Acaba Bize Ne Yediriyorlar?"
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Fatih Altaylı, Ünlü Bir Market Zincirinin Ürünlerinin Analizini Paylaştı: "Acaba Bize Ne Yediriyorlar?"
Gazeteci Fatih Altaylı, bazı tarımsal ürünlerin sınırdan geri çevrilmesi üzerine yazdığı yazıda, Tarım Bakanlığı'nın denetimlerini sert şekilde eleştirdi. İsmini açıklamadığı tanınmış bir market zincirinden alınmış ürünlerde yapılan analizlerin sonuçlarını paylaşan Altaylı, 'Denetim olmayınca standart yok. Tamamen üreticinin insafına kalmışız” ifadelerini kullandı.
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Gazeteci Fatih Altaylı, bazı tarımsal ürünlerin sınırdan geri çevrilmesi üzerine, “Özenle hazırlanıp yurt dışına gönderilen ürünlerde durum bu ise, acaba bize ne yediriyorlar?” diye sorguladı.
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Fatih Altaylı, ismini açıklamadığı tanınmış bir market zincirinden alınan ve AB standartlarına uymadığı belirlenen ürünlerin listesini de paylaştı 👇🏻
Altaylı, devletin yetkili kurumlarını eleştirerek, yeterli denetim yapılmadığını ve üreticilerin insafına kaldığımızı belirtti. “Denetim olmayınca standart yok” diyen Altaylı, mevcut durumda üreticilerin keyfi uygulamalarına dikkat çekti.
Altaylı, bilinçsiz tarım ilacı kullanımının kansere yol açtığını ve denetimlerin yetersizliğinin çocuklardaki kanser vakalarını artırdığını ifade etti. Ziraat Odaları ve Bakanlık’ın duyarsızlığına dikkat çekerek, durumun göz ardı edildiğini dile getirdi.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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