Fatih Altaylı, Ünlü Bir Market Zincirinin Ürünlerinin Analizini Paylaştı: "Acaba Bize Ne Yediriyorlar?"

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'Çiftçi, köylü ürün bozulmasın, böceklenmesin diye bilinçsizce ilaç alıyor, ilaç kullanıyor. Ürün piyasaya verilmeden çok önce kesmesi gereken ilaç kullanımını, fire olmasın diye son ana kadar devam ettiriyor ve hal böyle olunca üzerinde bolca tarım ilacı bulunan ürün soframıza kadar geliyor. Ama ne Ziraat Odaları ne Bakanlık bu konuda bir duyarlılığa sahip. Bu yüzden de kanser vakaları, özellikle de çocuklardaki kanserlerde patlama yaşanıyor.'

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