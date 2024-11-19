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Fatih Altaylı, Ünlü Bir Market Zincirinin Ürünlerinin Analizini Paylaştı: "Acaba Bize Ne Yediriyorlar?"

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Fatih Altaylı, Ünlü Bir Market Zincirinin Ürünlerinin Analizini Paylaştı: "Acaba Bize Ne Yediriyorlar?"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
19.11.2024 - 14:27

Gazeteci Fatih Altaylı, bazı tarımsal ürünlerin sınırdan geri çevrilmesi üzerine yazdığı yazıda, Tarım Bakanlığı'nın denetimlerini sert şekilde eleştirdi. İsmini açıklamadığı tanınmış bir market zincirinden alınmış ürünlerde yapılan analizlerin sonuçlarını paylaşan Altaylı, 'Denetim olmayınca standart yok. Tamamen üreticinin insafına kalmışız”  ifadelerini kullandı. 

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Gazeteci Fatih Altaylı, bazı tarımsal ürünlerin sınırdan geri çevrilmesi üzerine, “Özenle hazırlanıp yurt dışına gönderilen ürünlerde durum bu ise, acaba bize ne yediriyorlar?” diye sorguladı.

Gazeteci Fatih Altaylı, bazı tarımsal ürünlerin sınırdan geri çevrilmesi üzerine, “Özenle hazırlanıp yurt dışına gönderilen ürünlerde durum bu ise, acaba bize ne yediriyorlar?” diye sorguladı.

Fatih Altaylı, ismini açıklamadığı tanınmış bir market zincirinden alınan ve AB standartlarına uymadığı belirlenen ürünlerin listesini de paylaştı 👇🏻

Fatih Altaylı, ismini açıklamadığı tanınmış bir market zincirinden alınan ve AB standartlarına uymadığı belirlenen ürünlerin listesini de paylaştı 👇🏻

-Kıvırcık marul

-Dereotu 

-Nane 

-Fesleğen

-Armut 

-Çeri domates 

Altaylı, devletin yetkili kurumlarını eleştirerek, yeterli denetim yapılmadığını ve üreticilerin insafına kaldığımızı belirtti. “Denetim olmayınca standart yok” diyen Altaylı, mevcut durumda üreticilerin keyfi uygulamalarına dikkat çekti.

Altaylı, devletin yetkili kurumlarını eleştirerek, yeterli denetim yapılmadığını ve üreticilerin insafına kaldığımızı belirtti. “Denetim olmayınca standart yok” diyen Altaylı, mevcut durumda üreticilerin keyfi uygulamalarına dikkat çekti.

Altaylı, bilinçsiz tarım ilacı kullanımının kansere yol açtığını ve denetimlerin yetersizliğinin çocuklardaki kanser vakalarını artırdığını ifade etti. Ziraat Odaları ve Bakanlık’ın duyarsızlığına dikkat çekerek, durumun göz ardı edildiğini dile getirdi.

Altaylı, bilinçsiz tarım ilacı kullanımının kansere yol açtığını ve denetimlerin yetersizliğinin çocuklardaki kanser vakalarını artırdığını ifade etti. Ziraat Odaları ve Bakanlık’ın duyarsızlığına dikkat çekerek, durumun göz ardı edildiğini dile getirdi.

Yazıdaki ilgili bölüm şöyle: 

'Çiftçi, köylü ürün bozulmasın, böceklenmesin diye bilinçsizce ilaç alıyor, ilaç kullanıyor. Ürün piyasaya verilmeden çok önce kesmesi gereken ilaç kullanımını, fire olmasın diye son ana kadar devam ettiriyor ve hal böyle olunca üzerinde bolca tarım ilacı bulunan ürün soframıza kadar geliyor. Ama ne Ziraat Odaları ne Bakanlık bu konuda bir duyarlılığa sahip. Bu yüzden de kanser vakaları, özellikle de çocuklardaki kanserlerde patlama yaşanıyor.'

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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