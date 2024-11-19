Antikacılar Açıklama Yaptı: Babaanne Perdeleri Gerçekten Milyonlarca Lira Ediyor mu?

Anneanne, babaannelerimizin evini süsleyen; eskiden her evde görmeye alışık olduğumuz perdeler, bugünlerde internet sitelerinde milyonlarca liraya satılmaya çalışılıyor. Sosyal medyanın da gündemine oturan olayla ilgili antikacılardan açıklama geldi. Antikacı Ali Albayrak, perdelerin antikalık bir durumu olmadığının altını çizerek şunları söyledi: “Bu perdeler 70- 80’li yıllara ait. Satış rakamları abartılmış veya bilgisizlikten kaynaklanıyor. Böyle binlerce lira edecek ürünler asla değil. Her eski ürün antika ve kıymetli değildir.'