Antikacılar Açıklama Yaptı: Babaanne Perdeleri Gerçekten Milyonlarca Lira Ediyor mu?
Antikacılar Açıklama Yaptı: Babaanne Perdeleri Gerçekten Milyonlarca Lira Ediyor mu?
Anneanne, babaannelerimizin evini süsleyen; eskiden her evde görmeye alışık olduğumuz perdeler, bugünlerde internet sitelerinde milyonlarca liraya satılmaya çalışılıyor. Sosyal medyanın da gündemine oturan olayla ilgili antikacılardan açıklama geldi. Antikacı Ali Albayrak, perdelerin antikalık bir durumu olmadığının altını çizerek şunları söyledi: “Bu perdeler 70- 80’li yıllara ait. Satış rakamları abartılmış veya bilgisizlikten kaynaklanıyor. Böyle binlerce lira edecek ürünler asla değil. Her eski ürün antika ve kıymetli değildir.'
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Anneanne, babaannelerimizin evini süsleyen; eskiden her evde görmeye alışık olduğumuz perdeler, artık ilan sayfalarında. Üstelik yüksek fiyatları nedeniyle konu sosyal medyanın da gündemine oturmuş durumda.
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İzmir Bornova'dan verilen bir ilanda, perdenin en az 45 yıllık olduğu belirtilirken fiyatının ise bir milyon olduğu görülüyor.
Afyonkarahisar'dan verilen bir diğer ilanda ise 400 bin liralık fiyat dikkat çekiyor.
Balat’ta antika eşyalar satan esnaflar son dönemdeki yüksek fiyatların abartı ve gerçek dışı olduğunu belirtti.
Antikacı Ali Albayrak, perdelerin antikalık bir durumu olmadığının altını çizerek şu açıklamaları yaptı: “Bu perdeler 70- 80’li yıllara ait. Satış rakamları abartılmış veya bilgisizlikten kaynaklanıyor. Böyle binlerce lira edecek ürünler asla değil. Her eski ürün antika ve kıymetli değildir. Fabrikasyon ve seri üretim ürünlerine antika diyemeyiz. Eskidir ama antika değildir."
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Albayrak ayrıca şunları söyledi: "Bu rakamlar tamamen sansasyonel ve haber yapılması için uydurulmuş. 1 milyon liraya öyle bir perde ne alınır ne de kullanılır. Bu fiyatlara satabilseydik hepimiz zengin olurduk."
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