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Bir Neslin Evini Süsleyen Antika Perdeler Araba Fiyatına Satılıyor

Bir Neslin Evini Süsleyen Antika Perdeler Araba Fiyatına Satılıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.11.2024 - 11:42

Antika denince aklımıza kıymetli ve eski ürünler geliyor. Bunlar genelde saatler, dekoratif ürünler veya arabalar olabiliyor ve piyasada bulunmadıkları için sıfırlarının katbekat fiyatlarına alıcı buluyor. Ancak Sümerbank perdesi olarak bildiğimiz güllü dallı perdelerin para edeceğini pek çoğumuz tahmin edemezdik. Antika perdeler ilan sitelerinde milyon liralardan alıcı buluyor.

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Bu perdeleri bir nesil çok iyi hatırlar. Hayatlarının fonunda bu çiçek desenli perdeler illa olmuştur. Muhtemelen Sümerbank'tan senetle alınmıştır.

Bu perdeleri bir nesil çok iyi hatırlar. Hayatlarının fonunda bu çiçek desenli perdeler illa olmuştur. Muhtemelen Sümerbank'tan senetle alınmıştır.

Ancak Sivas'ta bir genç anneannesinden kalan antika perdeyi 900 bin liradan satışa koydu. Hatta söylediğine göre 400 bin lira da teklif aldı.

İlan veren sadece kendisi değildi.

İlan veren sadece kendisi değildi.

Piyasada sıfır araç parası hatta stüdyo daire parası istenen perdeler var.

Piyasada sıfır araç parası hatta stüdyo daire parası istenen perdeler var.

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