Bir Neslin Evini Süsleyen Antika Perdeler Araba Fiyatına Satılıyor

Antika denince aklımıza kıymetli ve eski ürünler geliyor. Bunlar genelde saatler, dekoratif ürünler veya arabalar olabiliyor ve piyasada bulunmadıkları için sıfırlarının katbekat fiyatlarına alıcı buluyor. Ancak Sümerbank perdesi olarak bildiğimiz güllü dallı perdelerin para edeceğini pek çoğumuz tahmin edemezdik. Antika perdeler ilan sitelerinde milyon liralardan alıcı buluyor.