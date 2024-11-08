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Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler

Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 11:49

Dövme birçoğumuz için bir sanat dalı olsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Estetik görüntüden uzak bu dövmeler ise görenlere uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Birçok kişinin aklında 'Hangi dövmeyi yaptırsam' sorusu yatsa da, birazdan göreceğiniz dövmeler, size dövme yaptırmaya tövbe ettirecek! Gelin, o dövmelere beraber bakalım...

Hazırsanız, başlayalım...

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. "Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?"

2. "Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?"

3. Gözüm kanadı...

3. Gözüm kanadı...

4. "Bizim Beşiktaş aşkı şuralara dayandı"

4. "Bizim Beşiktaş aşkı şuralara dayandı"

5. "Sebebi neydi ki?"

5. "Sebebi neydi ki?"
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6. 👇

6. 👇

7. "Gözüm kanadı"

7. "Gözüm kanadı"

8. "Kabus gibi bir çalışma olmuş"

8. "Kabus gibi bir çalışma olmuş"

9. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"

9. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"

10. "Nasıl yani?"

10. "Nasıl yani?"
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11. "Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an"

11. "Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an"

12. Yok artık!

12. Yok artık!

13. "Bu fotoğraf yüzünden sola kaydırdım"

13. "Bu fotoğraf yüzünden sola kaydırdım"

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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