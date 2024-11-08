Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler
Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler
Dövme birçoğumuz için bir sanat dalı olsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Estetik görüntüden uzak bu dövmeler ise görenlere uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Birçok kişinin aklında 'Hangi dövmeyi yaptırsam' sorusu yatsa da, birazdan göreceğiniz dövmeler, size dövme yaptırmaya tövbe ettirecek! Gelin, o dövmelere beraber bakalım...
Hazırsanız, başlayalım...
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
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2. "Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?"
3. Gözüm kanadı...
4. "Bizim Beşiktaş aşkı şuralara dayandı"
5. "Sebebi neydi ki?"
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6. 👇
7. "Gözüm kanadı"
8. "Kabus gibi bir çalışma olmuş"
9. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?"
10. "Nasıl yani?"
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11. "Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an"
12. Yok artık!
13. "Bu fotoğraf yüzünden sola kaydırdım"
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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