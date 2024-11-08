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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 10:27

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Kullanıcılar yaptıkları photoshopla adeta tanınmaz hale gelebiliyorlar. Gören kullanıcıların ise gerçeklik algısı yerle bir olabiliyor. Gelin paylaştıkları photoshoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

2. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

3. Nasıl yani?

3. Nasıl yani?

4. "Kabus gibi bir çalışma olmuş"

4. "Kabus gibi bir çalışma olmuş"

5. 👇

5. 👇
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6. "2 boyutlu çizim gibi duruyor"

6. "2 boyutlu çizim gibi duruyor"

7. Yok artık!

7. Yok artık!

8. "Nitelikli dolandırıcılık"

8. "Nitelikli dolandırıcılık"

9. "Tatsız"

9. "Tatsız"

10. "Yakışmadı Seda Sayan."

10. "Yakışmadı Seda Sayan."
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11. "Cardi B sandım"

11. "Cardi B sandım"

12. "Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor"

12. "Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor"

13. "Benim attığım vs. Arkadaşımın etiketlediği"

13. "Benim attığım vs. Arkadaşımın etiketlediği"
13. "Benim attığım vs. Arkadaşımın etiketlediği"

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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