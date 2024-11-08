Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Kullanıcılar yaptıkları photoshopla adeta tanınmaz hale gelebiliyorlar. Gören kullanıcıların ise gerçeklik algısı yerle bir olabiliyor. Gelin paylaştıkları photoshoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
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2. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"
3. Nasıl yani?
4. "Kabus gibi bir çalışma olmuş"
5. 👇
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6. "2 boyutlu çizim gibi duruyor"
7. Yok artık!
8. "Nitelikli dolandırıcılık"
9. "Tatsız"
10. "Yakışmadı Seda Sayan."
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11. "Cardi B sandım"
12. "Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor"
13. "Benim attığım vs. Arkadaşımın etiketlediği"
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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