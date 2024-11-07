İlişki Koçu, Uzun Süreli İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken En Büyük "Red Flag"i Söyledi

'Red flag' kavramını illaki duymuşsunuzdur. İlişkinin en başında fark edilen 'red flag' özellikler, hem ilişki dinamiğini hem de ikili ilişkilerdeki son durumu etkileyebiliyor. İlişki uzmanı Ward ise en büyük 'red flag'i söyledi. Ward'a göre bazı cümleler aslında bilinçaltında bambaşka bir anlama geliyor. Gelin o büyük 'red flag' neymiş, beraber bakalım👇