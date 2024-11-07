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İlişki Koçu, Uzun Süreli İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken En Büyük "Red Flag"i Söyledi

İlişki Koçu, Uzun Süreli İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken En Büyük "Red Flag"i Söyledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 19:06

'Red flag' kavramını illaki duymuşsunuzdur. İlişkinin en başında fark edilen 'red flag' özellikler, hem ilişki dinamiğini hem de ikili ilişkilerdeki son durumu etkileyebiliyor. İlişki uzmanı Ward ise en büyük 'red flag'i söyledi. Ward'a göre bazı cümleler aslında bilinçaltında bambaşka bir anlama geliyor. Gelin o büyük 'red flag' neymiş, beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/315...
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Yeni biriyle tanıştığımızda "red flag" özellikleriyle karşılaşmanız son derece olası.

'Red flag ne yahu?' diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Bir ilişkide size itici gelen ve ilişkiye zarar veren her hareket, red flag olarak adlandırılır. Bir red flag, kendisini tehlike arz eden davranışlar ve rahatsız edici durumlar olarak gösterebilir.

Louanne Ward isimli bir ilişki koçu, dikkat edilmesi gereken çok önemli bir "red flag" olduğunu söyledi.

Louanne Ward isimli bir ilişki koçu, dikkat edilmesi gereken çok önemli bir "red flag" olduğunu söyledi.

İlişki içerisinde eğer partneriniz, size sürekli olarak "incitmeyeceğini" söylüyorsa aslında duygu yoğunluğunun sizinkinden daha az olduğunu vurguluyor.

İlişki içerisinde eğer partneriniz, size sürekli olarak "incitmeyeceğini" söylüyorsa aslında duygu yoğunluğunun sizinkinden daha az olduğunu vurguluyor.

Yani bunu söyleyen kişi bilinçaltında karşı tarafın daha fazla bağlılık ve sevgi hissettiğini vurgulamak istiyor

Fakat bu kişi bunu bilinçsiz yapıyor. Yani "kibar ve düşünceli" görünmek için bu yolu deniyor diyebiliriz.

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Ward'a göre bunu söyleyen kişi, ileride olur da sizi inciterse bundan da vicdan azabı duymayacak. Çünkü teknik olarak size önden bir mesaj vermiş oluyorlar.

Ward, sözlerini şu cümlelerle noktalıyor: 'Bunu diyen bir kişi, eninde sonunda sizi incitecek.'

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aslı mehmet

Tyrion. Yani MEHMET KİRVE ye kanmam zati