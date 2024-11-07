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Para, Aşk ve Huzur: Kasım Ayında Zihinsel Olarak Toparlanıp Yeniden Doğacak Burçlar

Para, Aşk ve Huzur: Kasım Ayında Zihinsel Olarak Toparlanıp Yeniden Doğacak Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 17:56

2024 yılını. neredeyse bitirmek üzereyiz. Fakat bu süreçte Ay, sık sık yer değiştirerek bazı burçların kaderini radikal olarak değiştiriyor. Kasım ayı itibarıyla da bazı burçlar tam anlamıyla zihinsel olarak toparlanıp yeniden doğacaklar. Peki kim bu şanslı burçlar? Hayatlarında yepyeni bir sayfa açacak o burçlara hep beraber bakalım...👇

Kaynak: https://newsukraine.rbc.ua/news/these...
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Zaman zaman kötü ruh hallerine bürünebiliriz. Bunu genellikle retroya yorabiliriz.

Fakat bazı burçlar için tam anlamıyla yeni bir dönem başlıyor. Bu üç burç hem maddi anlamda hem de psikolojik olarak bambaşka bir döneme girecek!

Fakat bazı burçlar için tam anlamıyla yeni bir dönem başlıyor. Bu üç burç hem maddi anlamda hem de psikolojik olarak bambaşka bir döneme girecek!

Bu listenin başında Kova burçları var. Ayın hareketliliği Kova burçlarını çok ama çok iyi etkiliyor.

Astrolojiye göre bu süreçte Kovalar potansiyelini sonuna kadar kullanmalı ve kendilerini gerçekleştirmeli. Kasım'ın ortalarına doğru kendilerini bambaşka bir işte daha zengin bir konumda bulabilir.

Kasım ayını en verimli şekilde geçirecek burçların arasında Başaklar da var. Bu dönemde Başaklar hiç olmadıkları kadar kararlı ve istikrarlı.

Ayrıca Başaklar bu dönemde aşk ilişkilerinde çok daha iyi bir yol izleyebilirler. Başakların yeniden doğmuş gibi hissetmeleri de çok yakın!

Ve son olarak İkizler!

İkizler son zamanlarda bazı şeylerin 'adil' olmadığını düşünüyor olabilir. İş ve arkadaş ilişkilerinde zaman zaman sekteye uğratan olaylar artık yerini refah dolu bir zihne bırakıyor.

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