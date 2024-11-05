Maziden Hiçbir Şekilde Kopamayıp Sürekli Eski Sevgilisine Dönen Burçlar
Maziden Hiçbir Şekilde Kopamayıp Sürekli Eski Sevgilisine Dönen Burçlar
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Bazı kişiler vardır ki, geçmişten kopamaz ya da kopmak istemez. İşte bazı burçların da kaderinde eski sevgiliye dönmek var.
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Astrolog Ebru Ersöz de eski sevgililerine en çok dönen burçları sıraladı.
Ersöz'e göre ilk sırada Yengeçler var! Duygusal yapılarından kaynaklı maalesef ki maziden kopamıyorlar.
İsterseniz o videoyu beraber izleyelim:
Şimdi de yorumların bazılarına elin beraber bakalım:
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