Yapay Zeka Günümüzde Hangi Meslekleri Elimizden Alacak Hale Geldi?

Yapay zekanın gelişimine ayak uydurabilmek her ne kadar zor olsa da günümüz mesleklerindeki iş gücünü kısmen ele geçirmiş diyebiliriz. Peki 2024 yılı itibarıyla yapay zeka hangi meslek gruplarını tehdit ediyor? Detaylıca anlattık👇