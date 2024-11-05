Yapay Zeka Günümüzde Hangi Meslekleri Elimizden Alacak Hale Geldi?
Yapay Zeka Günümüzde Hangi Meslekleri Elimizden Alacak Hale Geldi?
Kaynak: https://blog.hubspot.com/marketing/jo...
Yapay zekanın gelişimine ayak uydurabilmek her ne kadar zor olsa da günümüz mesleklerindeki iş gücünü kısmen ele geçirmiş diyebiliriz. Peki 2024 yılı itibarıyla yapay zeka hangi meslek gruplarını tehdit ediyor? Detaylıca anlattık👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekanın bu hızlı gelişimi gelecekteki meslek gruplarını da büyük ölçüde etkileyeceği yadsınamaz bir gerçek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk başlarda her ne kadar inandırıcı gelmese de yapay zeka günümüzde birçok meslek grubunun yerini alabilecek güçte.
Bu mesleklerden birincisi muhasebe. Sizler de takdir edersiniz ki yapay zeka birçok matematik işlemini n erdeyse hatasız bir şekilde ışık hızında halledebiliyor.
E haliyle veri girişinin takibi de kolaylaşmış oluyor. OpenAI'ın son güncellemeleriyle birlikte yapay zekada "İstanbul Türkçesine" yakın bir diksiyon da bulabilmek mümkün. Bu da müşteri hizmetlerinin yerini alabilir.
Yapay zeka, gündemi de yakından takip ediyor, market araştırmacılığı ile birlikte tüm piyasaya da hakim. "Telemarketing", "kargo taşımacığı" gibi sektörler de haliyle iş gücü azalıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrıca son zamanlarda şirketlerin çevirilerde yapay zeka kullandığını duymuşsunuzdur. Genel kültüre de hakim olan yapay zeka, hem anında çeviri yapabiliyor hem de kusursuza yakın bir şekilde yerelleştirebiliyor.
Geleceğe yönelik şirket projelerinde yapay zekaya aslında büyük bir bütçe ayrılmış. 2030 yılına kadar toplam çalışma saatlerinin yüzde 30'unun robotlara ve yapay zekaya ayrılacağı tahmin ediliyor.
Buna rağmen sağlık hizmetleri, eğitim ve inşaat gibi insan odaklı sektörler yapay zekaya göre daha avantajlı. Bu tarz işlerde empati, karmaşık problem çözme ve insanlarla etkileşim bi' tık daha ön planda.
Bazı iş kollarının ise uzun bir süre yerini koruyacağı düşünülüyor. Bu iş kollar arasında öğretmenlik, sanat tasarım gibi yaratıcılığın ön planda olduğu iş kolları var.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın