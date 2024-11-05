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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 18:38

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım!

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1. "Sen yaparsan ben de yaparım"

1. "Sen yaparsan ben de yaparım"
twitter.com

2. "Bu dönemi özlüyorum"

2. "Bu dönemi özlüyorum"
twitter.com

3. "Kalbimi kırdıklarını düşündüklerinde aslında olan"

3. "Kalbimi kırdıklarını düşündüklerinde aslında olan"
twitter.com

4. "Bir daha asla bu kadar içmeyeceğim"

4. "Bir daha asla bu kadar içmeyeceğim"
twitter.com

5. "Bir şey söyleyip beklediğinden daha kaba göründüğünde"

5. "Bir şey söyleyip beklediğinden daha kaba göründüğünde"
twitter.com
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6. "Bir cumartesi gecesi dışarı çıktıktan sonra 6 ay boyunca kendimi dinliyorum"

6. "Bir cumartesi gecesi dışarı çıktıktan sonra 6 ay boyunca kendimi dinliyorum"
twitter.com

7. "Bemi her yerden engellediğinde ben"

7. "Bemi her yerden engellediğinde ben"
twitter.com

8. "Bütün gün komiklik yaptıktan sonra sonunda eve geldiğimde"

8. "Bütün gün komiklik yaptıktan sonra sonunda eve geldiğimde"
twitter.com

9. "Yalan yok"

9. "Yalan yok"
twitter.com

10. "Güzel bir şey olursa diye yaşıyorum"

10. "Güzel bir şey olursa diye yaşıyorum"
twitter.com
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11. "Her şeyin bir sebebi var dedikten sonra ben"

11. "Her şeyin bir sebebi var dedikten sonra ben"
twitter.com

12. "Alarmımı 10. kez erteledikten sonra nasıl mı uyuyorum?"

12. "Alarmımı 10. kez erteledikten sonra nasıl mı uyuyorum?"
twitter.com

13. "En ufak bir şey için bir adamı engellemek böyle bir duygu"

14. "İnsanları hayatınızdan öylece silemezsin dediklerinde ben"

14. "İnsanları hayatınızdan öylece silemezsin dediklerinde ben"
twitter.com

15. "Ödemeyi onayla tuşuna bastıktan sonra benim surat"

15. "Ödemeyi onayla tuşuna bastıktan sonra benim surat"
twitter.com

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