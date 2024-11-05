Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
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1. "Sen yaparsan ben de yaparım"
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2. "Bu dönemi özlüyorum"
3. "Kalbimi kırdıklarını düşündüklerinde aslında olan"
4. "Bir daha asla bu kadar içmeyeceğim"
5. "Bir şey söyleyip beklediğinden daha kaba göründüğünde"
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6. "Bir cumartesi gecesi dışarı çıktıktan sonra 6 ay boyunca kendimi dinliyorum"
7. "Bemi her yerden engellediğinde ben"
8. "Bütün gün komiklik yaptıktan sonra sonunda eve geldiğimde"
9. "Yalan yok"
10. "Güzel bir şey olursa diye yaşıyorum"
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11. "Her şeyin bir sebebi var dedikten sonra ben"
12. "Alarmımı 10. kez erteledikten sonra nasıl mı uyuyorum?"
14. "İnsanları hayatınızdan öylece silemezsin dediklerinde ben"
15. "Ödemeyi onayla tuşuna bastıktan sonra benim surat"
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