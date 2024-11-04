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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 19:59

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. "Photoshop olduğu aşırı belli oluyor"

2. "Photoshop olduğu aşırı belli oluyor"

3. "Benim paylaştığım vs. Arkadaşımın etiketlediği"

3. "Benim paylaştığım vs. Arkadaşımın etiketlediği"

4. "Sebebi neydi ki?"

4. "Sebebi neydi ki?"

5. Bunların ikisi aynı kişi mi?

5. Bunların ikisi aynı kişi mi?
5. Bunların ikisi aynı kişi mi?
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6. Nasıl yani?

6. Nasıl yani?

7. 👇

7. 👇

8. "Tadım fena kaçtı"

8. "Tadım fena kaçtı"

9. "Bu anatomi bilgisizliği şaka mı?"

9. "Bu anatomi bilgisizliği şaka mı?"

10. "Nitelikli dolandırıcılık"

10. "Nitelikli dolandırıcılık"
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11. "Bu geceki kabusum belli oldu"

11. "Bu geceki kabusum belli oldu"

12. "Bazen sosyal medyada gördüklerimize inanmamalıyız"

12. "Bazen sosyal medyada gördüklerimize inanmamalıyız"

13. Yok artık!

13. Yok artık!

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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seremoni-.-

14 Nitelikli dolandırıcı bu nasıl shop😅

artuditu

Şoptan çok makyaj ve ışık oyunları.

gamzeeee

8 ve 11 madde one öyle Valla rüyama girse korkarım : D