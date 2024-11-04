Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
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2. "Photoshop olduğu aşırı belli oluyor"
3. "Benim paylaştığım vs. Arkadaşımın etiketlediği"
4. "Sebebi neydi ki?"
5. Bunların ikisi aynı kişi mi?
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6. Nasıl yani?
7. 👇
8. "Tadım fena kaçtı"
9. "Bu anatomi bilgisizliği şaka mı?"
10. "Nitelikli dolandırıcılık"
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11. "Bu geceki kabusum belli oldu"
12. "Bazen sosyal medyada gördüklerimize inanmamalıyız"
13. Yok artık!
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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14 Nitelikli dolandırıcı bu nasıl shop😅
Şoptan çok makyaj ve ışık oyunları.
8 ve 11 madde one öyle Valla rüyama girse korkarım : D