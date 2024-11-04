Bebek Taklidi Yaparak Konuşan Erkek Arkadaşını Paylaşan Kullanıcı Hepimizi Cringe Komasına Soktu
Bebek Taklidi Yaparak Konuşan Erkek Arkadaşını Paylaşan Kullanıcı Hepimizi Cringe Komasına Soktu
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, bebek taklidi yapan erkek arkadaşını paylaştı. Görenleri cringe komasına sokan kullanıcı, 'Allah'ım nasip etme' dedirtti.
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Uzun süreli ilişkilerdeki dinamikler çiftlerin beklentilerine göre değişiklik gösterebiliyor. Sizler de takdir edersiniz ki asıl mutluluk "uyumlu" olmaktan geçiyor.
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Fakat bir TikTok kullanıcısının paylaşımı kısa zamanda viral oldu, ilişkilere olan bakış açımızı sorgulattı.
Sevgilisinin verdiği cevap ise "Allah'ım nasip etme" dedirtecek türden desek abartmayız.
Birçok kullanıcı, "Türkçeyi unuttuk" dedi.
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