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Bebek Taklidi Yaparak Konuşan Erkek Arkadaşını Paylaşan Kullanıcı Hepimizi Cringe Komasına Soktu

Bebek Taklidi Yaparak Konuşan Erkek Arkadaşını Paylaşan Kullanıcı Hepimizi Cringe Komasına Soktu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 19:06

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, bebek taklidi yapan erkek arkadaşını paylaştı. Görenleri cringe komasına sokan kullanıcı, 'Allah'ım nasip etme' dedirtti.

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Uzun süreli ilişkilerdeki dinamikler çiftlerin beklentilerine göre değişiklik gösterebiliyor. Sizler de takdir edersiniz ki asıl mutluluk "uyumlu" olmaktan geçiyor.

Uzun süreli ilişkilerdeki dinamikler çiftlerin beklentilerine göre değişiklik gösterebiliyor. Sizler de takdir edersiniz ki asıl mutluluk "uyumlu" olmaktan geçiyor.

Fakat bir TikTok kullanıcısının paylaşımı kısa zamanda viral oldu, ilişkilere olan bakış açımızı sorgulattı.

Fakat bir TikTok kullanıcısının paylaşımı kısa zamanda viral oldu, ilişkilere olan bakış açımızı sorgulattı.

Sevgilisinin verdiği cevap ise "Allah'ım nasip etme" dedirtecek türden desek abartmayız.

Sevgilisinin verdiği cevap ise "Allah'ım nasip etme" dedirtecek türden desek abartmayız.

Birçok kullanıcı, "Türkçeyi unuttuk" dedi.

Birçok kullanıcı, "Türkçeyi unuttuk" dedi.

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