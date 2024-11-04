Biz Abartma Ülkesiyiz: Dubai Çikolatasının İçine Tavuk Koyan İşletme Sahibi "Biz Ne İzledik Şimdi?" Dedirtti
Biz Abartma Ülkesiyiz: Dubai Çikolatasının İçine Tavuk Koyan İşletme Sahibi "Biz Ne İzledik Şimdi?" Dedirtti
Dubai çikolatasının ülkemizde popülerlik kazanmaya başlamasıyla birlikte işletme sahiplerinin girişimcilik ruhu tam anlamıyla gün yüzüne çıktı. Kuru fasulyeden pilava kadar Duba çikolatasının birçok 'girişimciye' malzeme olması ise kaçınılmaz oldu. Bu sefer de bir işletme sahibi Dubai çikolatasının içerisine tavuk koyarak görenlere hayata sorgulattı. Kullanıcılar, 'Suyunu çıkardınız' demekten kendini alıkoyamadı.
İşte detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dubai çikolatasının son zamanlarda epey bi' viral olmasının ardından birçok "girişimci" de Dubai çikolatasına kendi yorumu kattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız bir kişi, pilav ve kuru fasulyeyi Dubai çikolatasıyla harmanlamış ve aklın sınırlarını zorlamıştı.
Şimdi de bir işletme sahibinin yaptığı "Dubai tavuğu" görenlere uzun uzun hayatı sorgulattı.
Çikolatanın içerisine tavuk koyarak tadım yaptı.
İşletme sahibinin tadım yaparken tavuklu kısmı neredeyse ısırmaması ise gözlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin, o ilginç girişimcilik örneğini hep beraber izleyelim👇
Şimdi de bu ürüne gelen yorumlardan bazılarına hep beraber bakalım:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın