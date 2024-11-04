Biz Abartma Ülkesiyiz: Dubai Çikolatasının İçine Tavuk Koyan İşletme Sahibi "Biz Ne İzledik Şimdi?" Dedirtti

Dubai çikolatasının ülkemizde popülerlik kazanmaya başlamasıyla birlikte işletme sahiplerinin girişimcilik ruhu tam anlamıyla gün yüzüne çıktı. Kuru fasulyeden pilava kadar Duba çikolatasının birçok 'girişimciye' malzeme olması ise kaçınılmaz oldu. Bu sefer de bir işletme sahibi Dubai çikolatasının içerisine tavuk koyarak görenlere hayata sorgulattı. Kullanıcılar, 'Suyunu çıkardınız' demekten kendini alıkoyamadı.

İşte detaylar👇