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Tüm Bildiklerinizi Unutun! Kör Olsaydım da Görmeseydim Diyeceğiniz Kuru Fasulyeli Pilavlı Dubai Çikolatası

Tüm Bildiklerinizi Unutun! Kör Olsaydım da Görmeseydim Diyeceğiniz Kuru Fasulyeli Pilavlı Dubai Çikolatası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
28.10.2024 - 19:27

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Dubai çikolatasıyla başlayan furya önü alınamaz bir noktaya doğru gidiyor… Kısırlı dubai çikolatasından sonra şimdi de kuru fasulyeli pilavlı Dubai çikolatası yapıldı.

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Dubai çikolatası ülkeyi adeta ele geçirdi. Instagram, Twitter, Facebook, Twitter, YouTube... Hangi sosyal medya platformuna girerseniz girin Dubai çikolatasıyla karşılaşmama ihtimaliniz yok.

Dubai çikolatası ülkeyi adeta ele geçirdi. Instagram, Twitter, Facebook, Twitter, YouTube... Hangi sosyal medya platformuna girerseniz girin Dubai çikolatasıyla karşılaşmama ihtimaliniz yok.

İçinden kadayıf ve antep fıstığı ezmesinin aktığı Dubai çikolatasının pek çok versiyonu çıktı. Dubai çikolatalı kısır aklımızın sınırlarını zorlarken bu kez tüm bildiklerinizi unutturacak bir tarif yapıldı: Kuru fasulyeli pilavlı Dubai çikolatası.

İçinden kadayıf ve antep fıstığı ezmesinin aktığı Dubai çikolatasının pek çok versiyonu çıktı. Dubai çikolatalı kısır aklımızın sınırlarını zorlarken bu kez tüm bildiklerinizi unutturacak bir tarif yapıldı: Kuru fasulyeli pilavlı Dubai çikolatası.

X'te Oğuzhan Bonaparte isimli kullanıcı "Türk usulü Dubai çikolatası" başlığıyla kuru fasulye pilavlı Dubai çikolatasını paylaştı.

X'te Oğuzhan Bonaparte isimli kullanıcı "Türk usulü Dubai çikolatası" başlığıyla kuru fasulye pilavlı Dubai çikolatasını paylaştı.
twitter.com

Dubai çikolatasının tiye alındığı videoda kuru fasulyeli pilavlı bu versiyona ketçap sıkmaktan da geri durmadılar.

Dubai çikolatasının tiye alındığı videoda kuru fasulyeli pilavlı bu versiyona ketçap sıkmaktan da geri durmadılar.

Hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan o Dubai çikolatası işte böyle yapıldı👇🏻

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Sosyal medya kullanıcıları bu tariften hiç hoşlanmadı👇🏻

Sosyal medya kullanıcıları bu tariften hiç hoşlanmadı👇🏻
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