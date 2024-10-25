Dubai Çikolatasından Sonra Dubai Baklavası Çıktı! Bitmek Bilmeyen Bu Furyanın Nedenini Psikolog Açıkladı

Dubai çikolatası furyası artarak devam ediyor. ‘Dubai cheescake’, ‘Dubai bombası’ndan sonra Edirneli baklavacı Halil İbrahim Özer, Dubai baklavası üretti. Kilosu 800 TL olan Dubai baklavası sosyal medya kullanıcılarının tepkisini de çekti. Öte yandan Sputnik’ten Başak Koçak’a konuşan Klinik Psikolog Merve Kaymak Tokdaş, bu furyanın nedeni olarak ‘insanların bir şeyi kaçırma korkusu' olarak gösterdi.