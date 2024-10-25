Dubai Çikolatasından Sonra Dubai Baklavası Çıktı! Bitmek Bilmeyen Bu Furyanın Nedenini Psikolog Açıkladı
Dubai Çikolatasından Sonra Dubai Baklavası Çıktı! Bitmek Bilmeyen Bu Furyanın Nedenini Psikolog Açıkladı
Dubai çikolatası furyası artarak devam ediyor. ‘Dubai cheescake’, ‘Dubai bombası’ndan sonra Edirneli baklavacı Halil İbrahim Özer, Dubai baklavası üretti. Kilosu 800 TL olan Dubai baklavası sosyal medya kullanıcılarının tepkisini de çekti. Öte yandan Sputnik’ten Başak Koçak’a konuşan Klinik Psikolog Merve Kaymak Tokdaş, bu furyanın nedeni olarak ‘insanların bir şeyi kaçırma korkusu' olarak gösterdi.
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Dubai çikolatası furyası giderek artıyor. TikTok'ta başlayan bu akım hayatımıza öyle bir girdi ki birçok mekan ve tanınmış marka Dubai çikolatası üretmeye başladı.
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Dubai çikolatası yapan kafelerde ucu bucağı olmayan kuyruklar da oluştu. Bu furyaya başka tatlılar da eklendi. İçinde kadayıf ve antep fıstığı ezmesi olan neredeyse tüm tatlıların başına 'Dubai' ismi eklenmeye başladı.
Bu furyaya son olarak Dubai baklavası eklendi. Edirneli baklava ustası Halil İbrahim Özer, Dubai baklavası üretti. Baklavanın kilosu ise 800 TL'den satılıyor.
Dubai baklavasına sosyal medyadan tepki gecikmedi👇🏻
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Sputnik’ten Başak Koçak’ın haberine göre Klinik Psikolog Merve Kaymak Tokdaş, Dubai çikolatasının popüler olmasının nedeni olarak ‘insanların bir şeyi kaçırma korkusu' olarak gösterdi.
“Sosyal çevrelerinde daha değerleri hissetmelerini sağlıyor.”
"İnsanların uzun kuyruklar oluşturmasının bir diğer nedeni kayıp korkusu. Diğer adı ile FOMO. Bir şeyin kaçırılmasından kaynaklanan korku diyebiliriz. Eğer Dubai çikolatası belirli bir süre içinde sınırlı bir şekilde mevcutsa veya çok popülerse, insanlar 'bir başkası deneyip ben denemedim' korkusuyla harekete geçebilirler."
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