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Dubai Çikolatası Çılgınlığına Bir Yenisi Eklendi: 'Dubai Çikolatası Makyajı'

Dubai Çikolatası Çılgınlığına Bir Yenisi Eklendi: 'Dubai Çikolatası Makyajı'

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 12:22

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Dubai çikolatası çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyada büyük bir popülarite kazanan, içi fıstık dolu bu çikolata, 'Dubai çikolatasını' bilmeyen kalmamıştır.

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Birçok markanın üretmeye başladığı Dubai çikolatası, Dubai dondurması ve Dubai tatlısının ardından şimdi de "Dubai çikolatası makyajı" ortaya çıktı.

Birçok markanın üretmeye başladığı Dubai çikolatası, Dubai dondurması ve Dubai tatlısının ardından şimdi de "Dubai çikolatası makyajı" ortaya çıktı.

Bu çılgın makyaj uygulaması, @efesoykaraman isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bu çılgın makyaj uygulaması, @efesoykaraman isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Videonun tamamı için👇📽️

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