Dubai Çikolatası Çılgınlığına Bir Yenisi Eklendi: 'Dubai Çikolatası Makyajı'

Dubai çikolatası çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyada büyük bir popülarite kazanan, içi fıstık dolu bu çikolata, 'Dubai çikolatasını' bilmeyen kalmamıştır.
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Birçok markanın üretmeye başladığı Dubai çikolatası, Dubai dondurması ve Dubai tatlısının ardından şimdi de "Dubai çikolatası makyajı" ortaya çıktı.
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Bu çılgın makyaj uygulaması, @efesoykaraman isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve video kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Videonun tamamı için👇📽️
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