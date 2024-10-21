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Sahte Kaşar Peynirini Nasıl Anlarsınız? Bir İçerik Üreticisi Pratik Yöntemlerini Anlattı

Sahte Kaşar Peynirini Nasıl Anlarsınız? Bir İçerik Üreticisi Pratik Yöntemlerini Anlattı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 22:24

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Bir içerik üreticisi, kaşar peynirinin sahte olup olmadığını anlamak için uygulanabilecek pratik yöntemleri sosyal medya hesabında paylaştı.

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Anlatılana göre, gerçek kaşar peyniri kesildiğinde bıçağa yapışmaz ve çakmakla ısıtıldığında yanmaz, sadece erir. Sahte kaşar peynirlerinde ise tam tersi belirtiler ortaya çıkar.

Anlatılana göre, gerçek kaşar peyniri kesildiğinde bıçağa yapışmaz ve çakmakla ısıtıldığında yanmaz, sadece erir. Sahte kaşar peynirlerinde ise tam tersi belirtiler ortaya çıkar.

Ayırt etmenin bir başka yolu da tost yaparken ortaya çıkar; ekmeği böldüğünüzde peynirin uzaması, gerçek olduğunu; kopması ise sahte olduğunu gösterir.

Ayırt etmenin bir başka yolu da tost yaparken ortaya çıkar; ekmeği böldüğünüzde peynirin uzaması, gerçek olduğunu; kopması ise sahte olduğunu gösterir.

Sizce daha önce sahte kaşar yemiş olabilir misiniz?

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