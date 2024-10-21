Sahte Kaşar Peynirini Nasıl Anlarsınız? Bir İçerik Üreticisi Pratik Yöntemlerini Anlattı

Yıllar Önce Böyle Uyarmıştı: Kamer Genç’in 2009'da TBMM'de Yaptığı Fethullah Gülen Konuşması Gündeme Geldi

Balıkçı Ağına Takılıp Ölmek Üzere Olan Caretta Carettayı Kurtaran Koca Yürekli Vatandaşlar

15 Temmuz Şehidinin Babası, Gülen'in Ölümünü Değerlendirdi: "Çok Sevindik, Onun Bu Vatanda Yeri Yok"