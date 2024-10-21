Sahte Kaşar Peynirini Nasıl Anlarsınız? Bir İçerik Üreticisi Pratik Yöntemlerini Anlattı

Bir içerik üreticisi, kaşar peynirinin sahte olup olmadığını anlamak için uygulanabilecek pratik yöntemleri sosyal medya hesabında paylaştı.
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Anlatılana göre, gerçek kaşar peyniri kesildiğinde bıçağa yapışmaz ve çakmakla ısıtıldığında yanmaz, sadece erir. Sahte kaşar peynirlerinde ise tam tersi belirtiler ortaya çıkar.
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Ayırt etmenin bir başka yolu da tost yaparken ortaya çıkar; ekmeği böldüğünüzde peynirin uzaması, gerçek olduğunu; kopması ise sahte olduğunu gösterir.
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