Cumhurbaşkanının Rize’deki Evine Gitmek İsteyen Gezgin Geri Çevrildi: "Evden Çok Korunan Bir Alana Dönüşmüş"

@koheylan isimli gezgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’deki baba ocağı evini ziyaret etmek istedi ancak kibarca geri çevrildi.
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Cumhurbaşkanının evine yaklaşan genç, kapıya yaklaştığı anda bir güvenlik görevlisi tarafınan durduruldu.
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Genç, yaşadığı şaşkınlığı “Burası artık bir evden çok korunan bir alana dönüşmüş. Etrafında duvarlar, askerler ve uzun namlulu silahlar var” sözleriyle dile getirdi.
İşte o anlar👇📽️
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