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Cumhurbaşkanının Rize’deki Evine Gitmek İsteyen Gezgin Geri Çevrildi: "Evden Çok Korunan Bir Alana Dönüşmüş"

Cumhurbaşkanının Rize’deki Evine Gitmek İsteyen Gezgin Geri Çevrildi: "Evden Çok Korunan Bir Alana Dönüşmüş"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 11:46

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@koheylan isimli gezgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’deki baba ocağı evini ziyaret etmek istedi ancak kibarca geri çevrildi.

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Cumhurbaşkanının evine yaklaşan genç, kapıya yaklaştığı anda bir güvenlik görevlisi tarafınan durduruldu.

Cumhurbaşkanının evine yaklaşan genç, kapıya yaklaştığı anda bir güvenlik görevlisi tarafınan durduruldu.

İçeri kendilerinin bile girmesinin yasak olduğunu söyleyen güvenlik görevlisi, Denizli'den gelen gencin talebini kibar bir şekilde reddetti.

Genç, yaşadığı şaşkınlığı “Burası artık bir evden çok korunan bir alana dönüşmüş. Etrafında duvarlar, askerler ve uzun namlulu silahlar var” sözleriyle dile getirdi.

Genç, yaşadığı şaşkınlığı “Burası artık bir evden çok korunan bir alana dönüşmüş. Etrafında duvarlar, askerler ve uzun namlulu silahlar var” sözleriyle dile getirdi.

İşte o anlar👇📽️

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