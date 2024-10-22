Fethullah Gülen'in Ölümü Hakkında Konuşan Ece Üner: "Zamanında Elini Öpmeye Gidenler, Beddua Yarışında"

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söze “Vatana ihanet etti, vatansız olarak da öldü gitti, ateşi boş olsun” diyerek başlayan Ece Üner, konuşmasında Ergenekon kumpasına da atıfta bulundu ve Gülen'in ölümünün, Ergenekon davasının ilk duruşmasının yapıldığı 20 Ekim’in yıldönümüne denk gelmesine dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Hiç lafı kıvırmayalım. Hoca efendiydi, FETÖ oldu. 10 sene önce ölse yas ilan edeceklerdi, bugün beddua yarışına girdiler” ifadelerini kullanan Üner, Gülen’in geçmişte kutsal bir figür gibi yüceltildiğine vurgu yaptı.
Videonun tamamı için👇📽️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın