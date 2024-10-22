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Fethullah Gülen'in Ölümü Hakkında Konuşan Ece Üner: "Zamanında Elini Öpmeye Gidenler, Beddua Yarışında"

Fethullah Gülen'in Ölümü Hakkında Konuşan Ece Üner: "Zamanında Elini Öpmeye Gidenler, Beddua Yarışında"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 09:37

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Fetullah Gülen’in, ABD'de bulunduğu hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Gülen’in ölüm haberi Türkiye’de geniş yankı uyandırırken, gazeteci Ece Üner yine sert konuştu.

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Söze “Vatana ihanet etti, vatansız olarak da öldü gitti, ateşi boş olsun” diyerek başlayan Ece Üner, konuşmasında Ergenekon kumpasına da atıfta bulundu ve Gülen'in ölümünün, Ergenekon davasının ilk duruşmasının yapıldığı 20 Ekim’in yıldönümüne denk gelmesine dikkat çekti.

Söze “Vatana ihanet etti, vatansız olarak da öldü gitti, ateşi boş olsun” diyerek başlayan Ece Üner, konuşmasında Ergenekon kumpasına da atıfta bulundu ve Gülen'in ölümünün, Ergenekon davasının ilk duruşmasının yapıldığı 20 Ekim’in yıldönümüne denk gelmesine dikkat çekti.

“Hiç lafı kıvırmayalım. Hoca efendiydi, FETÖ oldu. 10 sene önce ölse yas ilan edeceklerdi, bugün beddua yarışına girdiler” ifadelerini kullanan Üner, Gülen’in geçmişte kutsal bir figür gibi yüceltildiğine vurgu yaptı.

“Hiç lafı kıvırmayalım. Hoca efendiydi, FETÖ oldu. 10 sene önce ölse yas ilan edeceklerdi, bugün beddua yarışına girdiler” ifadelerini kullanan Üner, Gülen’in geçmişte kutsal bir figür gibi yüceltildiğine vurgu yaptı.

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