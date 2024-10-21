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Bir Twitter (X) Kullanıcısı, FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in Öleceğini Aylar Öncesinden Bilmiş!

Bir Twitter (X) Kullanıcısı, FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in Öleceğini Aylar Öncesinden Bilmiş!

Twitter Fethullah Gülen
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 23:54

Geçtiğimiz saatlerde gelen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberi, medyanın gündemine oturdu. Farklı mecralardan bilgiler aktarılırken, bir Twitter (X) kullanıcısının 15 Mayıs'ta Fetullah Gülen'in öleceğini bildiği ortaya çıktı.

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FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen, geçtiğimiz saatlerde öldü.

FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen, geçtiğimiz saatlerde öldü.

Terörist elebaşının ölmesinin ardından farklı yayın mecralarından bilgilendirmeler yapıldı.

Terörist elebaşının ölmesinin ardından farklı yayın mecralarından bilgilendirmeler yapıldı.

Tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

Farklı yayın mecralarından güncel bilgiler aktarılırken canlı yayında Fethullah Gülen'e rahmet okuyan Bugün isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan gözaltına alınmıştı.

Farklı yayın mecralarından güncel bilgiler aktarılırken canlı yayında Fethullah Gülen'e rahmet okuyan Bugün isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan gözaltına alınmıştı.

Bir Twitter (X) kullanıcısı da terör örgütü liderinin öleceğini 15 Mayıs tarihinde bu şekilde tahmin etmiş!

Bir Twitter (X) kullanıcısı da terör örgütü liderinin öleceğini 15 Mayıs tarihinde bu şekilde tahmin etmiş!

'Çok fena his geldi bu ekim-kasım gibi Fethullah ölecek...'

Terörist elebaşının Ekim ve Kasım aylarının neredeyse tam ortasında ölmesi ise kullanıcının bu tahminini adeta doğruladı.

Terörist elebaşının Ekim ve Kasım aylarının neredeyse tam ortasında ölmesi ise kullanıcının bu tahminini adeta doğruladı.
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Kullanıcılar da bu duruma çok şaşırmış olacak ki birbirinden farklı yorumlar yaptılar.

Kullanıcılar da bu duruma çok şaşırmış olacak ki birbirinden farklı yorumlar yaptılar.
twitter.com

İşte o yorumlardan bazıları👇

İşte o yorumlardan bazıları👇
twitter.com

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