Bir Twitter (X) Kullanıcısı, FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in Öleceğini Aylar Öncesinden Bilmiş!
Bir Twitter (X) Kullanıcısı, FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in Öleceğini Aylar Öncesinden Bilmiş!
Geçtiğimiz saatlerde gelen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberi, medyanın gündemine oturdu. Farklı mecralardan bilgiler aktarılırken, bir Twitter (X) kullanıcısının 15 Mayıs'ta Fetullah Gülen'in öleceğini bildiği ortaya çıktı.
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FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen, geçtiğimiz saatlerde öldü.
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Terörist elebaşının ölmesinin ardından farklı yayın mecralarından bilgilendirmeler yapıldı.
Farklı yayın mecralarından güncel bilgiler aktarılırken canlı yayında Fethullah Gülen'e rahmet okuyan Bugün isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan gözaltına alınmıştı.
Bir Twitter (X) kullanıcısı da terör örgütü liderinin öleceğini 15 Mayıs tarihinde bu şekilde tahmin etmiş!
Terörist elebaşının Ekim ve Kasım aylarının neredeyse tam ortasında ölmesi ise kullanıcının bu tahminini adeta doğruladı.
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Kullanıcılar da bu duruma çok şaşırmış olacak ki birbirinden farklı yorumlar yaptılar.
İşte o yorumlardan bazıları👇
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