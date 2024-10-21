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‘İlk Dört Madde’ Açıklaması Tartışma Yaratan İstanbul Barosu Başkanı’ndan Açıklama

‘İlk Dört Madde’ Açıklaması Tartışma Yaratan İstanbul Barosu Başkanı’ndan Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.10.2024 - 21:28

İstanbul Barosu’nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu, Anayasa'nın ilk dört maddesine yönelik söylediği sözler hakkında bir açıklama yaptı.

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İstanbul Barosu’nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu Anayasa’nın değişmez maddelerine yönelik olarak söylediği sözlerine açıklık getirdi.

İstanbul Barosu’nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu Anayasa’nın değişmez maddelerine yönelik olarak söylediği sözlerine açıklık getirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kaboğlu şunları yazdı:

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kaboğlu şunları yazdı:

'20 Ekim akşamı İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu ardından hukukçulara yaptığım kısa değerlendirme sonrası, Anayasa’nın ilk dört maddesi üzerine bir karaçalma kampanyası başlatıldı.. Seçim sürecinde hakkımda yürütülen gerçek dışı söylemlere karşı yaptığım teknik açıklama, siyasi bir zemine çekilmiş bağlamından koparılmış ve anlaşılamamıştır. 

İlk üç madde, ülke, toplum ve devlet üçlüsünü kucaklayan kurallar bütününün sacayağı olarak temeldir. Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır. İfadelerimin kurucu irade ile sürekli çatışma içerisinde olan kişi ve kurumların beyanlarıyla ortaklaştırılması doğru ve iyi niyetli değildir. Bu konuda toplumdaki hassasiyetin farkındayım ve bu hassasiyetle ömrünü ülkede yapılan anayasal tahribata karşı koymakla geçirmiş, bu konuda bedeller ödemiş bir hukuk insanıyım. Bu itibarla, devraldığımız görevin de sorumluluğuyla, Anayasa’nın en net savunuculuğuna devam edeceğimiz gibi, avukatlık mesleğinin sorunlarını çözmek için çalışacağız ve genç meslektaşların gündemini gündemimiz yapacağız.'

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