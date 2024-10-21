‘İlk Dört Madde’ Açıklaması Tartışma Yaratan İstanbul Barosu Başkanı’ndan Açıklama
‘İlk Dört Madde’ Açıklaması Tartışma Yaratan İstanbul Barosu Başkanı’ndan Açıklama
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu, Anayasa'nın ilk dört maddesine yönelik söylediği sözler hakkında bir açıklama yaptı.
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İstanbul Barosu’nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu Anayasa’nın değişmez maddelerine yönelik olarak söylediği sözlerine açıklık getirdi.
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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kaboğlu şunları yazdı:
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