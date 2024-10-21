Sessizliğini Bozmuştu: Liam Payne'in Kız Arkadaşı Kate Cassidy, Vefat Haberinden Sonra İlk Kez Görüntülendi
Sessizliğini Bozmuştu: Liam Payne'in Kız Arkadaşı Kate Cassidy, Vefat Haberinden Sonra İlk Kez Görüntülendi
Kaynak: https://nypost.com/2024/10/21/enterta...
Liam Payne’in ani vefatının ardından kız arkadaşı Kate Cassidy, ilk kez görüntülendi. Uzun bir sessizliğin ardından sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaşan Cassidy, paparazzilerin radarına girdi.
İşte detaylar...
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Bir zamanlar herkesin en sevdiği müzik grubu One Direction'ın sevilen üyelerinden bir tanesiydi. Liam Payne, geçtiğimiz günlerde Arjantin'de balkondan düşerek hayatını kaybetmişti.
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2 senedir Liam Payne ile olan birlikteliğiyle bilinen influencer Kate Cassidy ise erkek arkadaşının ölümünden sonra ilk defa görüntülendi.
Paparazzilere yakalanan Cassidy, yüzünde ciddi bir ifadeyle, gri eşofman altı, terlikler ve bol bir tişörtle alışveriş yaparken görüntülendi. Yanında iki kız arkadaşı ve Payne ile birlikteyken sahiplendiği köpeği de vardı.
Cassidy, vefat eden sevgilisi hakkında sessizliğini bozarak Cuma günü Instagram hikâyesinde,
"Son birkaç gün hiç gerçek gibi gelmiyor"
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“Bu süreci kendi içimde yaşayabilmem için bana anlayış göstermenizi ve biraz alan tanımanızı rica ediyorum ve bunun için dua ediyorum,” dedi.
Cassidy, Payne'in ölümünden iki gün önce Payne ile birlikte Buenos Aires’teki CasaSur Palermo Hotel'de kalıyordu.
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