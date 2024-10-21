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Sessizliğini Bozmuştu: Liam Payne'in Kız Arkadaşı Kate Cassidy, Vefat Haberinden Sonra İlk Kez Görüntülendi

Sessizliğini Bozmuştu: Liam Payne'in Kız Arkadaşı Kate Cassidy, Vefat Haberinden Sonra İlk Kez Görüntülendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 23:26

Liam Payne’in ani vefatının ardından kız arkadaşı Kate Cassidy, ilk kez görüntülendi. Uzun bir sessizliğin ardından sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaşan Cassidy, paparazzilerin radarına girdi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/10/21/enterta...
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Bir zamanlar herkesin en sevdiği müzik grubu One Direction'ın sevilen üyelerinden bir tanesiydi. Liam Payne, geçtiğimiz günlerde Arjantin'de balkondan düşerek hayatını kaybetmişti.

Bir zamanlar herkesin en sevdiği müzik grubu One Direction'ın sevilen üyelerinden bir tanesiydi. Liam Payne, geçtiğimiz günlerde Arjantin'de balkondan düşerek hayatını kaybetmişti.

Payne'in otopsi raporunda ise "yasaklı madde" ortaya çıkmıştı.

2 senedir Liam Payne ile olan birlikteliğiyle bilinen influencer Kate Cassidy ise erkek arkadaşının ölümünden sonra ilk defa görüntülendi.

2 senedir Liam Payne ile olan birlikteliğiyle bilinen influencer Kate Cassidy ise erkek arkadaşının ölümünden sonra ilk defa görüntülendi.

Paparazzilere yakalanan Cassidy, yüzünde ciddi bir ifadeyle, gri eşofman altı, terlikler ve bol bir tişörtle alışveriş yaparken görüntülendi. Yanında iki kız arkadaşı ve Payne ile birlikteyken sahiplendiği köpeği de vardı.

Paparazzilere yakalanan Cassidy, yüzünde ciddi bir ifadeyle, gri eşofman altı, terlikler ve bol bir tişörtle alışveriş yaparken görüntülendi. Yanında iki kız arkadaşı ve Payne ile birlikteyken sahiplendiği köpeği de vardı.

Cassidy, vefat eden sevgilisi hakkında sessizliğini bozarak Cuma günü Instagram hikâyesinde,

Cassidy, vefat eden sevgilisi hakkında sessizliğini bozarak Cuma günü Instagram hikâyesinde,

'Bana gönderilen tüm güzel sözler ve sevgi için teşekkür ederim. Tam anlamıyla ne yapacağımı bilemedim,' diye yazmıştı.

"Son birkaç gün hiç gerçek gibi gelmiyor"

"Son birkaç gün hiç gerçek gibi gelmiyor"
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“Bu süreci kendi içimde yaşayabilmem için bana anlayış göstermenizi ve biraz alan tanımanızı rica ediyorum ve bunun için dua ediyorum,” dedi.

“Bu süreci kendi içimde yaşayabilmem için bana anlayış göstermenizi ve biraz alan tanımanızı rica ediyorum ve bunun için dua ediyorum,” dedi.

“Liam, benim meleğim. Sen benim her şeyimsin. Seni koşulsuz ve tüm kalbimle sevdiğimi bilmeni istiyorum. Seni hayatımın sonuna kadar sevmeye devam edeceğim. Seni seviyorum Liam.”

Cassidy, Payne'in ölümünden iki gün önce Payne ile birlikte Buenos Aires’teki CasaSur Palermo Hotel'de kalıyordu.

Cassidy, Payne'in ölümünden iki gün önce Payne ile birlikte Buenos Aires’teki CasaSur Palermo Hotel'de kalıyordu.

Ancak Florida’ya tek başına döndü.

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