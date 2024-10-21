Pilotların Sakal Bırakmamasının Hayati Sebebini Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz

Pilotların sakalsız olduğunu fark etmiş olmalısınız. 1987'de gündeme bazı güvenlik önlemleri nedeniyle pilotların sakal bırakmalarını yasakladı. Peki, bu kararın arkasında yatan hayati sebep ne? Detayları öğrendiğinizde, pilotların fedakarlıklarını bir kez daha takdir edeceksiniz.

İşte detaylar!