Pilotların Sakal Bırakmamasının Hayati Sebebini Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz
Pilotların Sakal Bırakmamasının Hayati Sebebini Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz
Kaynak: https://www.independent.co.uk/travel/...
Pilotların sakalsız olduğunu fark etmiş olmalısınız. 1987'de gündeme bazı güvenlik önlemleri nedeniyle pilotların sakal bırakmalarını yasakladı. Peki, bu kararın arkasında yatan hayati sebep ne? Detayları öğrendiğinizde, pilotların fedakarlıklarını bir kez daha takdir edeceksiniz.
İşte detaylar!
Uçak seyahatlerinde güvenlik son derece önemli. Yolcular da dahil olmak üzere tüm mürettabat buna yönelik güvenlik önlemleri alıyor.
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