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Pilotların Sakal Bırakmamasının Hayati Sebebini Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz

Pilotların Sakal Bırakmamasının Hayati Sebebini Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 19:58

Pilotların sakalsız olduğunu fark etmiş olmalısınız. 1987'de gündeme bazı güvenlik önlemleri nedeniyle pilotların sakal bırakmalarını yasakladı. Peki, bu kararın arkasında yatan hayati sebep ne? Detayları öğrendiğinizde, pilotların fedakarlıklarını bir kez daha takdir edeceksiniz.

İşte detaylar!

Kaynak: https://www.independent.co.uk/travel/...

Uçak seyahatlerinde güvenlik son derece önemli. Yolcular da dahil olmak üzere tüm mürettabat buna yönelik güvenlik önlemleri alıyor.

Uçak seyahatlerinde güvenlik son derece önemli. Yolcular da dahil olmak üzere tüm mürettabat buna yönelik güvenlik önlemleri alıyor.

Peki havayollarının pilotlara sakal bırakmaya izin vermediğini biliyor muydunuz?

Peki havayollarının pilotlara sakal bırakmaya izin vermediğini biliyor muydunuz?

Aslında bunun arkasında çok ama çok önemli bir sebep yatıyor.

Pilotların oksijen maskesi taktığına şahit olmuşsunuzdur. Herhangi bir acil durumda oksijen maskelerinin maksimum verimlilikle kullanılması gerekiyor.

Pilotların oksijen maskesi taktığına şahit olmuşsunuzdur. Herhangi bir acil durumda oksijen maskelerinin maksimum verimlilikle kullanılması gerekiyor.

Aslında bu kural 1987 yılında yapılan bir araştırmaya dayanıyor. Bu araştırmayla maske ve sakal arasındaki güvenlik ilişkisini tespit etti.

Aslında bu kural 1987 yılında yapılan bir araştırmaya dayanıyor. Bu araştırmayla maske ve sakal arasındaki güvenlik ilişkisini tespit etti.

Araştırmada, sakallı bireylerin oksijen maskesi kullanırken yüzde 16 ila 67 arasında sızıntı olduğu belirtiliyor.

Bu güvenlik kaygısı, mürettebat üyelerinin nefes alma hızını artıran ve hipoksi riskini yükselten fiziksel aktiviteleri nedeniyle daha da artıyor.

Sakalın oksijen sızıntısına sebep olduğu fark edilince de pilotların sakal bırakması bazı havayolu şirketleri tarafından yasaklanıyor. Havayolları temsilcisi ise bu konu hakkında şöyle diyor:

Sakalın oksijen sızıntısına sebep olduğu fark edilince de pilotların sakal bırakması bazı havayolu şirketleri tarafından yasaklanıyor. Havayolları temsilcisi ise bu konu hakkında şöyle diyor:

“Oksijen maskelerinin işlevsel olmasını sağlamak zorundayız, bu nedenle havayolları, pilotların temiz tıraşlı olmasını veya en azından kısa sakallara sahip olmalarını talep edebilir.”

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