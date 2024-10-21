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Ölüm Döşeğindeki Adamla Evlenerek 48 Saat Sonra Dul Kalan Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi

Ölüm Döşeğindeki Adamla Evlenerek 48 Saat Sonra Dul Kalan Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 17:50

Lara Reynolds ve Mike'in hikayesi, dram filmlerini aratmayan bir gerçek hayat öyküsü. Mike’a ölümcül bir hastalık teşhisi konduktan sadece birkaç ay sonra, ölüm döşeğindeyken büyük bir adım attılar: birbirlerine olan sevgilerini resmi hale getirerek evlendiler. Ancak düğünden sadece 48 saat sonra Mike hayata gözlerini yumdu.

İşte o dram filmlerini aratmayan hikayenin tamamı...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/311...
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İlişkilerle alakalı birçok kez trajik hikaye okuyoruz. Umarız ki başımıza gelmez fakat ölüm var, ayrılık var...

Mike ve Lara çiftinin başına gelenler ise "Allah korusun" dedirtecek türden. Lara, ölüm döşeğindeyken aylarca koca adayı Mike'a baktı ve tüm zamanını onunla geçirdi.

Mike ve Lara çiftinin başına gelenler ise "Allah korusun" dedirtecek türden. Lara, ölüm döşeğindeyken aylarca koca adayı Mike'a baktı ve tüm zamanını onunla geçirdi.

"Ölüm bizi ayırana kadar" lafının vücut bulmuş hali olan bu ilişkide Lara'nın hayatı, nişanlısı Mike'ın akciğer problemleriyle mücadele ettiğini fark edince 180 derece değişti.

"Ölüm bizi ayırana kadar" lafının vücut bulmuş hali olan bu ilişkide Lara'nın hayatı, nişanlısı Mike'ın akciğer problemleriyle mücadele ettiğini fark edince 180 derece değişti.

Yaz sonunda Mike’ın durumu ciddi şekilde kötüleşti ve üç hafta boyunca hastanede kaldı.

Yaz sonunda Mike’ın durumu ciddi şekilde kötüleşti ve üç hafta boyunca hastanede kaldı.

Bu süreçte çift, küçük oksijen tüpleri kullanmaya başlamış ve kalabalıklardan kaçınarak hayatlarını büyük ölçüde değiştirmişti. Lara, planlarının olduğunu ve birlikte zaman geçirdiklerini ancak Mike’ın uçağa binemediği için araba ile seyahat ettiklerini anlattı.

Mike, yaz sonunda yeniden hastaneye kaldırıldı. 28 Ağustos'ta ise durumu daha da kötüleşti. O sırada Mike, son bir arzusu olduğunu dile getirdi: Lara ile evlenmek.

Mike, yaz sonunda yeniden hastaneye kaldırıldı. 28 Ağustos'ta ise durumu daha da kötüleşti. O sırada Mike, son bir arzusu olduğunu dile getirdi: Lara ile evlenmek.

Çift hemen hazırlıklara başladı. 27 Eylül’de, hastanede aileleri ve en yakın arkadaşlarıyla birlikte, son derece duygusal bir törenle evlendiler. Lara, düğün hakkında 'Zordu, duygusaldı, ama bizim günümüzdü. Saf sevgiyle doluydu,' dedi.

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Ancak bu mutluluk kısa sürdü. Mike, düğünden sadece iki gün sonra, 29 Eylül 2024’te hayata gözlerini yumdu.

Ancak bu mutluluk kısa sürdü. Mike, düğünden sadece iki gün sonra, 29 Eylül 2024’te hayata gözlerini yumdu.

Lara, kocasının kendisini eşi olarak herkese duyurmak istediğini ancak buna fırsat bulamadan yaşamını yitirdiğini anlatırken, bu süreçte yaşadıkları zorlukları ve pulmoner fibroz hastalığı hakkında farkındalık yaratmak için hikayelerini paylaşmak istediğini belirtti.

Mike, teşhisten ölümüne kadar sadece dört buçuk ay yaşamıştı. Lara, hastalığın ne kadar ciddi olduğunu, çiftin dışında kimsenin tam anlamıyla kavrayamadığını söyledi.

Mike, teşhisten ölümüne kadar sadece dört buçuk ay yaşamıştı. Lara, hastalığın ne kadar ciddi olduğunu, çiftin dışında kimsenin tam anlamıyla kavrayamadığını söyledi.

Şimdi, Lara bu hikayeyi anlatarak başkalarını uyarmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek istiyor.

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