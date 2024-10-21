Ölüm Döşeğindeki Adamla Evlenerek 48 Saat Sonra Dul Kalan Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi

Lara Reynolds ve Mike'in hikayesi, dram filmlerini aratmayan bir gerçek hayat öyküsü. Mike’a ölümcül bir hastalık teşhisi konduktan sadece birkaç ay sonra, ölüm döşeğindeyken büyük bir adım attılar: birbirlerine olan sevgilerini resmi hale getirerek evlendiler. Ancak düğünden sadece 48 saat sonra Mike hayata gözlerini yumdu.

İşte o dram filmlerini aratmayan hikayenin tamamı...