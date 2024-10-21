Ölüm Döşeğindeki Adamla Evlenerek 48 Saat Sonra Dul Kalan Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi
Ölüm Döşeğindeki Adamla Evlenerek 48 Saat Sonra Dul Kalan Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/311...
Lara Reynolds ve Mike'in hikayesi, dram filmlerini aratmayan bir gerçek hayat öyküsü. Mike’a ölümcül bir hastalık teşhisi konduktan sadece birkaç ay sonra, ölüm döşeğindeyken büyük bir adım attılar: birbirlerine olan sevgilerini resmi hale getirerek evlendiler. Ancak düğünden sadece 48 saat sonra Mike hayata gözlerini yumdu.
İşte o dram filmlerini aratmayan hikayenin tamamı...
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İlişkilerle alakalı birçok kez trajik hikaye okuyoruz. Umarız ki başımıza gelmez fakat ölüm var, ayrılık var...
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Mike ve Lara çiftinin başına gelenler ise "Allah korusun" dedirtecek türden. Lara, ölüm döşeğindeyken aylarca koca adayı Mike'a baktı ve tüm zamanını onunla geçirdi.
"Ölüm bizi ayırana kadar" lafının vücut bulmuş hali olan bu ilişkide Lara'nın hayatı, nişanlısı Mike'ın akciğer problemleriyle mücadele ettiğini fark edince 180 derece değişti.
Yaz sonunda Mike’ın durumu ciddi şekilde kötüleşti ve üç hafta boyunca hastanede kaldı.
Mike, yaz sonunda yeniden hastaneye kaldırıldı. 28 Ağustos'ta ise durumu daha da kötüleşti. O sırada Mike, son bir arzusu olduğunu dile getirdi: Lara ile evlenmek.
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Ancak bu mutluluk kısa sürdü. Mike, düğünden sadece iki gün sonra, 29 Eylül 2024’te hayata gözlerini yumdu.
Mike, teşhisten ölümüne kadar sadece dört buçuk ay yaşamıştı. Lara, hastalığın ne kadar ciddi olduğunu, çiftin dışında kimsenin tam anlamıyla kavrayamadığını söyledi.
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