Kız Neşesinin Ne Olduğu Görsellerle Anlatan Kişiler Hem Güldürdü Hem Düşündürdü
Kız Neşesinin Ne Olduğu Görsellerle Anlatan Kişiler Hem Güldürdü Hem Düşündürdü
Sosyal mecralarda 'kız neşesi' diye paylaşılan birbirinden ilginç fotoğraflar görüyoruz. Peki 'kız neşesi' tam olarak ne? Bir de kullanıcılardan dinleyelim...
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Evet, kız neşesi diye bir şey var. Zaman zaman düştüğümüz anlar olsa da neşemiz hiç eksik olmuyor.
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Peki "kız neşesi" ne demek?
Bir de diğer kullanıcılardan dinleyelim👇
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