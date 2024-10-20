Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmişti: Liam Payne'in Eski Sevgilisi Cheryl Cole'un Açıklamaları Hüzne Boğdu
Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmişti: Liam Payne'in Eski Sevgilisi Cheryl Cole'un Açıklamaları Hüzne Boğdu
Kaynak: https://www.hellomagazine.com/celebri...
Arjantin'de otel odasının üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden eski One Direction üyesi Liam Payne'in hayranları hüzne boğuldu. Bu trajik olayın ardından birçok ünlü isim üzüntülerini dile getirirken Liam Payne'in eski sevgilisi Cheryl Cole da medyaya bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında 7 yaşındaki oğullarını da unutmadı.
İşte detaylar...
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Eski One Direction üyesi Liam Payne, hatırlarsanız geçtiğiniz günlerde hayatını kaybetmişti.
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Otopsi raporlarından Payne'in, düşmeye bağlı iç ve dış kanamadan öldüğü belirlenmişti.
Bu trajik olayın ardından, Liam Payne ile 2016 ve 2018 yılları arasındaki birlikteliğiyle gündeme gelen Cheryl açıklama yaptı.
"Ruhumu en çok sarsan şey, bir gün Bear’in son birkaç gündür gördüğümüz bu korkunç haberler ve medya sömürüsüne ulaşabilecek olması. Onu gelecekte bundan koruyamayacak olmak, kalbimi daha da kırıyor."
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