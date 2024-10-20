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Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmişti: Liam Payne'in Eski Sevgilisi Cheryl Cole'un Açıklamaları Hüzne Boğdu

Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmişti: Liam Payne'in Eski Sevgilisi Cheryl Cole'un Açıklamaları Hüzne Boğdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 11:27

Arjantin'de otel odasının üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden eski One Direction üyesi Liam Payne'in hayranları hüzne boğuldu. Bu trajik olayın ardından birçok ünlü isim üzüntülerini dile getirirken Liam Payne'in eski sevgilisi Cheryl Cole da medyaya bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında 7 yaşındaki oğullarını da unutmadı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.hellomagazine.com/celebri...
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Eski One Direction üyesi Liam Payne, hatırlarsanız geçtiğiniz günlerde hayatını kaybetmişti.

Eski One Direction üyesi Liam Payne, hatırlarsanız geçtiğiniz günlerde hayatını kaybetmişti.

Otopsi raporlarından Payne'in, düşmeye bağlı iç ve dış kanamadan öldüğü belirlenmişti.

Otopsi raporlarından Payne'in, düşmeye bağlı iç ve dış kanamadan öldüğü belirlenmişti.

Bu trajik olayın ardından, Liam Payne ile 2016 ve 2018 yılları arasındaki birlikteliğiyle gündeme gelen Cheryl açıklama yaptı.

Bu trajik olayın ardından, Liam Payne ile 2016 ve 2018 yılları arasındaki birlikteliğiyle gündeme gelen Cheryl açıklama yaptı.

"Bu sarsıcı olayla başa çıkmaya ve kendi yasımı yaşamaya çalışırken, herkese kibarca hatırlatmak istiyorum ki bir insanı kaybettik. Liam sadece bir pop yıldızı ya da ünlü değildi; o bir oğul, bir kardeş, bir amca, bir yakın arkadaş ve 7 yaşındaki oğlumuzun babasıydı. Artık oğlumuz, bir daha babasını göremeyeceği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda."

"Ruhumu en çok sarsan şey, bir gün Bear’in son birkaç gündür gördüğümüz bu korkunç haberler ve medya sömürüsüne ulaşabilecek olması. Onu gelecekte bundan koruyamayacak olmak, kalbimi daha da kırıyor."

"Ruhumu en çok sarsan şey, bir gün Bear’in son birkaç gündür gördüğümüz bu korkunç haberler ve medya sömürüsüne ulaşabilecek olması. Onu gelecekte bundan koruyamayacak olmak, kalbimi daha da kırıyor."
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Sizden, bu haberlerin başka kime fayda sağladığını düşünmenizi rica ediyorum; geride kalan ve parçaları toplamaya çalışan insanlara zarar vermekten başka ne işe yarıyorlar? Yorum yapmadan ya da video çekmeden önce, kendi çocuğunuzun ya da ailenizin bunları okuyup okumayacağını kendinize sorun."

Sizden, bu haberlerin başka kime fayda sağladığını düşünmenizi rica ediyorum; geride kalan ve parçaları toplamaya çalışan insanlara zarar vermekten başka ne işe yarıyorlar? Yorum yapmadan ya da video çekmeden önce, kendi çocuğunuzun ya da ailenizin bunları okuyup okumayacağını kendinize sorun."

'Lütfen, Liam’a ölümünün ardından kalan küçük onuru verin ve nihayet huzur içinde dinlenmesine izin verin. Teşekkür ederim, Cheryl.'

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