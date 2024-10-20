Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmişti: Liam Payne'in Eski Sevgilisi Cheryl Cole'un Açıklamaları Hüzne Boğdu

Arjantin'de otel odasının üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden eski One Direction üyesi Liam Payne'in hayranları hüzne boğuldu. Bu trajik olayın ardından birçok ünlü isim üzüntülerini dile getirirken Liam Payne'in eski sevgilisi Cheryl Cole da medyaya bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında 7 yaşındaki oğullarını da unutmadı.

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