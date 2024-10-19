Metin Akpınar "Yaşananlar Sonrasında İdam Gelmeli mi?" Sorusunu Yanıtladı: "Allah Can Verir, Devlet Can Almaz"
Metin Akpınar "Yaşananlar Sonrasında İdam Gelmeli mi?" Sorusunu Yanıtladı: "Allah Can Verir, Devlet Can Almaz"
Kafa TV'nin programına konuk olan Metin Akpınar, 'Ülkemizde son günlerde yaşanan olaylar sonrasında idam gelmeli mi? sorusunu yanıtladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Akpınar'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü sanatçı geçtiğimiz aylarda Duygu Nebioğlu'nun babalık iddiaları ile gündeme gelmiş, Duygu Nebioğlu'nun DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki Akpınar'ın öz kızı olduğunu kanıtlamasıyla durum resmiyet kazanmıştı.
Ünlü sanatçı bu kez de konuk olduğu Kafa TV'nin programında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Akpınar, "Ülkemizde son günlerde yaşanan olaylar sonrasında idam gelmeli mi? sorusunu yanıtladı!
"İdama karşıyım. Allah can verir devlet can almaz." açıklamalarında bulunan Akpınar, caydırıcı cezalar verilmesini daha uygun bulduğunu ve kendisine göre doğru cezanın hadım olduğunu da açıkladı.
İşte o anlar 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin bir de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bakalım 👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın