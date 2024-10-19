Kızıyla Yatak Pozu Tepki Çekmişti: Selin Ciğerci'nin Eski Eşi Gökhan Çıra Nasıl Çocuk Sahibi Olduğunu Açıkladı

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın kızı ile yatakta paylaştığı poz tepki çekmiş, hatta ünlü isim hakkında soruşturma başlatılmıştı. Nasıl evlat sahibi olduğu merak konusu olan Gökhan Çıra, konuk olduğu Pınar Kerimoğlu'nun programında konuya açıklık getirdi.