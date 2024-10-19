Kızıyla Yatak Pozu Tepki Çekmişti: Selin Ciğerci'nin Eski Eşi Gökhan Çıra Nasıl Çocuk Sahibi Olduğunu Açıkladı
Kızıyla Yatak Pozu Tepki Çekmişti: Selin Ciğerci'nin Eski Eşi Gökhan Çıra Nasıl Çocuk Sahibi Olduğunu Açıkladı
Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın kızı ile yatakta paylaştığı poz tepki çekmiş, hatta ünlü isim hakkında soruşturma başlatılmıştı. Nasıl evlat sahibi olduğu merak konusu olan Gökhan Çıra, konuk olduğu Pınar Kerimoğlu'nun programında konuya açıklık getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evli olduğu dönemde taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olduğu iddia edilmiş, ünlü ismin kızıyla paylaştığı yatak pozu ise tepki çekmişti hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada tepkilerin odağı olan Gökhan Çıra, paylaşımı hakkında açıklamalarda bulunsa da hakkında soruşturma açılmış sonuç olarak bebeğin biyolojik babası olduğunu iddia eden Gökhan Çıra'da kalmasına karar verilmişti.
Geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Çıra, geçtiğimiz aylarda çok konuşulan bu poza da yeniden açıklık getirdi.
Sözlerine "Şuna bir açıklık getireyim" diyerek başlayan Gökhan Çıra, "Evlatlık filan değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin de yaptığı testlerden sonra kanıtlanmış bir şekilde bu çocuğun babası Gökhan Çıra'dır. DNA testleridir, saç örnekleridir. Bunları biz kendimiz yapmadık bunu devletimiz geldi testini yaptı." açıklamalarında bulundu.
Gökhan Çıra, herkesin merak ettiği "Bebeğin annesi kim?" sorusuna ise "Bunun annesi de var. Bunu burada söylememe gerek yok. Kimlikte yazıyor" cevabını vererek bebeğin annesi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmak istemediğini belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın