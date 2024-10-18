Furkan Bölükbaşı'nın Hamas Lideri ve Atatürk'ü Karşılaştırdığı Paylaşımına Berk Oktay'dan Sert Tepki!
Furkan Bölükbaşı'nın Hamas Lideri ve Atatürk'ü Karşılaştırdığı Paylaşımına Berk Oktay'dan Sert Tepki!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından yapılan açıklamada öldürüldüğü söylenmişti.
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Hamas liderinin ölüm haberinin ardından Furkan Bölükbaşı'ndan Atatürk ve Hamas liderinin karşılaştırıldığı bir paylaşım gelmişti.
Kaçıranlar için Furkan Bölükbaşı'nın paylaşımı 👇🏻
Ünlü oyuncu Berk Oktay ise Furkan Bölükbaşı'nın paylaşımı karşısında öfkesine hakim olamadı! Oktay, X hesabından yaptığı paylaşımda "Artık ezin kafasını. Atatürk’e hakaret etmenin cezsı hapistir. Her gün hakaret ediyor. Pislik herif,olimpiyat çocuğu furkan @furkancerkes beni dava etsene, duruşma günü ağzınla yüzünü yer değiştiricem" açıklamalarında bulundu.
İşte Berk Oktay'ın paylaşımı 👇🏻
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