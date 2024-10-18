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Furkan Bölükbaşı'nın Hamas Lideri ve Atatürk'ü Karşılaştırdığı Paylaşımına Berk Oktay'dan Sert Tepki!

Furkan Bölükbaşı'nın Hamas Lideri ve Atatürk'ü Karşılaştırdığı Paylaşımına Berk Oktay'dan Sert Tepki!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 23:29

Furkan Bölükbaşı'nın Atatürk ve Hamas liderini karşılaştırdığı paylaşıma Berk Oktay'dan sert tepki geldi!

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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından yapılan açıklamada öldürüldüğü söylenmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından yapılan açıklamada öldürüldüğü söylenmişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Hamas liderinin ölüm haberinin ardından Furkan Bölükbaşı'ndan Atatürk ve Hamas liderinin karşılaştırıldığı bir paylaşım gelmişti.

Hamas liderinin ölüm haberinin ardından Furkan Bölükbaşı'ndan Atatürk ve Hamas liderinin karşılaştırıldığı bir paylaşım gelmişti.

Kaçıranlar için Furkan Bölükbaşı'nın paylaşımı 👇🏻

Kaçıranlar için Furkan Bölükbaşı'nın paylaşımı 👇🏻
twitter.com

Ünlü oyuncu Berk Oktay ise Furkan Bölükbaşı'nın paylaşımı karşısında öfkesine hakim olamadı! Oktay, X hesabından yaptığı paylaşımda "Artık ezin kafasını. Atatürk’e hakaret etmenin cezsı hapistir. Her gün hakaret ediyor. Pislik herif,olimpiyat çocuğu furkan @furkancerkes beni dava etsene, duruşma günü ağzınla yüzünü yer değiştiricem" açıklamalarında bulundu.

Ünlü oyuncu Berk Oktay ise Furkan Bölükbaşı'nın paylaşımı karşısında öfkesine hakim olamadı! Oktay, X hesabından yaptığı paylaşımda "Artık ezin kafasını. Atatürk’e hakaret etmenin cezsı hapistir. Her gün hakaret ediyor. Pislik herif,olimpiyat çocuğu furkan @furkancerkes beni dava etsene, duruşma günü ağzınla yüzünü yer değiştiricem" açıklamalarında bulundu.

İşte Berk Oktay'ın paylaşımı 👇🏻

İşte Berk Oktay'ın paylaşımı 👇🏻

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