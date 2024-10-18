Ülkede Yaşanan Kan Dondurucu Olaylara İsyan Eden Farah Zeynep Abdullah, Hazine ve Maliye Bakanına Seslendi!
Ülkede Yaşanan Kan Dondurucu Olaylara İsyan Eden Farah Zeynep Abdullah, Hazine ve Maliye Bakanına Seslendi!
Köpek katliamları, kadın cinayetleri ve son olarak da bebek ölümlerine tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah, X hesabından yaptığı paylaşım ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendi!
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İki genç kadının canice katledilmesi, Gebze ve birçok ilde yaşanan köpek katliamları, taciz haberleri, kadın cinayetleri ve son olarak da Yenidoğan çetesi...
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Ülkemizde her gün kan donduran olaylar yaşanmaya devam ederken, ünlü isimlerden de yaşananlara dair tepkiler gecikmiyor tabii.
Ülke gündemini yakından takip eden ve sosyal medya hesaplarından yaşananlara sık sık tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah, bu kez de X hesabından yaptığı paylaşım ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendi!
"Yenidoğan çetesi, yine kadına şiddetten serbest bırakılan bir pislik, Mamak'ta vurulmuş köpekler, Gebze'nin emrini zennur verdi iddiası, taciz edilen kadınlar time'ım arasında sürekli bi Mehmet Şimşek… " diyen Abdullah, paylaşımının sonuna Mehmet Şimşek'i de etiketledi!
İşte Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımı 👇🏻
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Farah Zeynep Abdullah, ülkedi olayların yanı sıra Şimşek'in "Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok." sözlerine çıkıştı!
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Abdullah, köpeklerin toplanmasını desteklediğini söyleyen takipçisine de sert çıkıştı! 👇🏻
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