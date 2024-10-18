Görevine Başlamamıştı: Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Hedeflerini Açıkladı!
Görevine Başlamamıştı: Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Hedeflerini Açıkladı!
Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, görevine başlamamıştı. Ünlü güzel hedeflerini açıkladı!
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Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen, birincilik haberinin ardından kısa bir süre sonra Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı hatırlarsanız.
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Yayladere halkı İdil Bilgen'i dört gözle beklediklerini açıklarken ünlü güzelin görevine başlamaması ise dikkat çekmişti.
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hedeflerini açıkladı.
"Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum." diyen İdil Bilgen açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
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