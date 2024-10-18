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Görevine Başlamamıştı: Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Hedeflerini Açıkladı!

Görevine Başlamamıştı: Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen Hedeflerini Açıkladı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 19:32

Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, görevine başlamamıştı. Ünlü güzel hedeflerini açıkladı!

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Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen, birincilik haberinin ardından kısa bir süre sonra Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı hatırlarsanız.

Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen, birincilik haberinin ardından kısa bir süre sonra Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı hatırlarsanız.

Yayladere halkı İdil Bilgen'i dört gözle beklediklerini açıklarken ünlü güzelin görevine başlamaması ise dikkat çekmişti.

Yayladere halkı İdil Bilgen'i dört gözle beklediklerini açıklarken ünlü güzelin görevine başlamaması ise dikkat çekmişti.

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hedeflerini açıkladı.

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hedeflerini açıkladı.

"Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum." diyen İdil Bilgen açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu. Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum." diyen İdil Bilgen açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

'Miss Türkiye tacı ile bu amacımı daha geniş ve etkin bir çerçevede gerçekleştirebilmeyi ümit ediyorum. Sağlık konusunda bir farkındalık yaratabilmek için bu platformu yararlı bir bilgilendirme kanalına dönüştürmeye gayret edeceğim. Bana inandığınız ve destek verdiğiniz için içtenlikle teşekkür ederim! Güzel ülkem adına faydalı şeyler yapabilmek için sabırsızlanıyorum.♥️'

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