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'Yenidoğan Çetesi' Skandalına İsyan Eden Hadise Devlet Yetkililerine Seslendi!

'Yenidoğan Çetesi' Skandalına İsyan Eden Hadise Devlet Yetkililerine Seslendi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 17:41

Son günlerde tüm ülkeyi derinden etkileyen 'Yenidoğan Çetesi' skandalına ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Yaşananlara isyan eden ünlü isimlerden bir tanesi de Hadise oldu.

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Ülkeyi derinden sarsan 'Yenidoğan Çetesi' skandalı sağlık sektörüne olan güveni sarsmanın yanı sıra yaşanan olaya doktor, 112 Acil Servis çalışanları ve hemşirelerin dahil olduğu bilgisi duyanları hayrete düşürmeye devam ediyor.

Ülkeyi derinden sarsan 'Yenidoğan Çetesi' skandalı sağlık sektörüne olan güveni sarsmanın yanı sıra yaşanan olaya doktor, 112 Acil Servis çalışanları ve hemşirelerin dahil olduğu bilgisi duyanları hayrete düşürmeye devam ediyor.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

İstanbul'da sağlık çalışanlarıyla ortak hareket ederek, yenidoğan bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çete sosyal medyada büyük ses getirirken ünlü isimlerden de yaşananlara tepkiler gecikmedi.

İstanbul'da sağlık çalışanlarıyla ortak hareket ederek, yenidoğan bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çete sosyal medyada büyük ses getirirken ünlü isimlerden de yaşananlara tepkiler gecikmedi.

Ünlü isimlerin tepkilerini burada anlatmıştık 👇🏻

Yaşanan skandala tepki gösteren isimlerden biri de ünlü şarkıcı Hadise oldu. Instagram hesabından paylaşım yapan Hadise, devlet yetkililerine seslenerek "Bebeklerimizi koruyun" dedi!

Yaşanan skandala tepki gösteren isimlerden biri de ünlü şarkıcı Hadise oldu. Instagram hesabından paylaşım yapan Hadise, devlet yetkililerine seslenerek "Bebeklerimizi koruyun" dedi!

İşte Hadise'nin paylaşımı 👇🏻

İşte Hadise'nin paylaşımı 👇🏻

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