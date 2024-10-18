'Yenidoğan Çetesi' Skandalına İsyan Eden Hadise Devlet Yetkililerine Seslendi!
'Yenidoğan Çetesi' Skandalına İsyan Eden Hadise Devlet Yetkililerine Seslendi!
Son günlerde tüm ülkeyi derinden etkileyen 'Yenidoğan Çetesi' skandalına ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Yaşananlara isyan eden ünlü isimlerden bir tanesi de Hadise oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkeyi derinden sarsan 'Yenidoğan Çetesi' skandalı sağlık sektörüne olan güveni sarsmanın yanı sıra yaşanan olaya doktor, 112 Acil Servis çalışanları ve hemşirelerin dahil olduğu bilgisi duyanları hayrete düşürmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da sağlık çalışanlarıyla ortak hareket ederek, yenidoğan bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çete sosyal medyada büyük ses getirirken ünlü isimlerden de yaşananlara tepkiler gecikmedi.
Yaşanan skandala tepki gösteren isimlerden biri de ünlü şarkıcı Hadise oldu. Instagram hesabından paylaşım yapan Hadise, devlet yetkililerine seslenerek "Bebeklerimizi koruyun" dedi!
İşte Hadise'nin paylaşımı 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın