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Yenidoğan Çetesi Olayı Nedir? Bebeklerin Ölümüne Sebep Olan Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Neler Var?

Yenidoğan Çetesi Olayı Nedir? Bebeklerin Ölümüne Sebep Olan Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Neler Var?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 11:26

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen, 'yenidoğan çetesine' ilişkin iddianamede belirtilen 47 şüpheliden 21'i tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 494 sayfalık iddianamedenin detayları da ortaya çıktı. Peki, 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi olayı nedir? 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da 112 Acil Servisi ile koordine hareket ederek devlet hastanelerinin yenidoğan servislerine dadanan çete, 12 bebeğin ölümüne neden oldu! Aralarında doktor, hemşire, 112 görevlisi gibi sağlık çalışanlarının yer aldığı 47 şüphelinin 21'i tutuklandı.

İstanbul'da 112 Acil Servisi ile koordine hareket ederek devlet hastanelerinin yenidoğan servislerine dadanan çete, 12 bebeğin ölümüne neden oldu! Aralarında doktor, hemşire, 112 görevlisi gibi sağlık çalışanlarının yer aldığı 47 şüphelinin 21'i tutuklandı.

17 Ekim Perşembe günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Bu korkunç olayın iç yüzü ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İddianameye, Anadolu Ajansı (AA) tarafından ulaşıldı.

Yenidoğan Çetesi Nasıl Çalışıyordu? Ne Yaptı?

Yenidoğan Çetesi Nasıl Çalışıyordu? Ne Yaptı?

İddianameye göre, şüpheliler, 112 Acil Servisi ile ortak hareket ederek devlet hastanelerinin yenidoğan servislerini hedef aldılar. Bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine göndererek haksız kazanç elde ettiler. Bu süreçte bazı bebeklerin ölümüne neden oldukları ise ortaya çıktı. Şu ana kadar 12 bebeğin ölümüne neden oldukları belirtiliyor.

Yenidoğan Çetesine İlişkin İddianamede Neler Var?

Yenidoğan Çetesine İlişkin İddianamede Neler Var?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 494 sayfalık iddianamede, 21'i tutuklu bulunan şüphelilerin; Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) daha fazla para kazanmak adına yenidoğan bebeklerin yatış süresini uzattığı, bazı bebeklerin ise sağlık durumunun gerçekten daha kötü gösterildiği ve kimi hasta yakınlarından para aldıkları gibi iddialar yer aldı

Bu şekilde elde edilen haksız kazanç ise sağlık çalışanı olan örgüt üyeleri ile paylaşıldığı ifade edildi.

Yenidoğan Çetesi Nasıl Ortaya Çıktı?

Yenidoğan Çetesi Nasıl Ortaya Çıktı?

Halk TV'ye konuşan gazeteci Emrullah Erdinç, bir annenin CİMER'e yazı yazmasıyla olayın açığa çıktığını ifade etti. İddiaya göre, CİMER'e iletilen şikayette; çocuk sahibi olmak için yıllarca tedavi gören bir annenin isyanı yer alıyor. Bebeği doğduğunda 'her şey normal, bebeğiniz sağlıklı' denilen kadının bebeği yoğun bakıma kaldırılıyor. 

Endişe içindeki anne doktorlardan yoğun bakım önlemi için gerekli açıklamayı da alamıyor. Bebek yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra 10. günde hayatını kaybediyor. Acılı anne evladının ölüm nedenini hâlâ bilmediğini ifade ederek Devletten araştırılması için yardım istiyor. Daha sonra bebeğin hastane kusuru nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşılıyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) ulaştığı iddianamede, "şüphelilerin yaptıkları bu işlemlerle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazancı 3-4 katı artırdıkları kaydedildi." ifadeleri yer alıyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) ulaştığı iddianamede, "şüphelilerin yaptıkları bu işlemlerle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazancı 3-4 katı artırdıkları kaydedildi." ifadeleri yer alıyor.

Bebek hastaların, doğru sağlık hizmetinin alınmasını sağlayacak hastaneler yerine, şüpheliler yerine seçilen 'örgüt adına kârlı görülen hastanelere' yatırıldığı anlaşıldı. Esas amaç bebekleri iyileştirmek değil, maddi açıdan en fazla kazancı elde etmek! 

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Peki, Bebekler Neden Öldüler?

Peki, Bebekler Neden Öldüler?

İddianamede 'maktul' olarak yer alan bebeklerin 'her türlü enfeksiyona açık olan yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı', bu nedenle bazı bebeklerin enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Ayrıca uygun yöntemlerle tedavi olmayan bebeklerin ölümüne sebebiyet verildiği de yer alan bilgiler arasındaydı. 

Şüphelilerin usulsüzce düşümünü yaptıkları ilaçlar ise hastaneden çıkarılıp satıldı ve bu sayede de maddi kazanç sağlandığı vurgulandı.

İddianamede Yer Aldı: Yenidoğan Çetesinin Lideri Kim?

İddianamede Yer Aldı: Yenidoğan Çetesinin Lideri Kim?

Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı bir şekilde işletme devri gerçekleştirerek danışmanlık hizmeti adı altında faaliyet gösteren ve Fırat Sarı'nın liderliğindeki 'yenidoğan suç örgütü' hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün çok sayıda hastanede az sayıda doktorla hizmet vermeye çalıştığı dile getirildi. Ayrıca: 

  • İddianamede, sağlık hizmetlerinin çoğunlukla hemşire ve hemşire yardımcıları tarafından sağlandığı da yer aldı. Bu durumun ise  bebek ölümlerinin artışına neden olduğu ifade edildi.

  • İddianamede, bu örgütün tıbbi yöntemlerden uzak, bebeklerin özel sağlık durumlarına uygun olmayan uygulamalar yaptığı, 

  • Hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttığı ve hatta doktormuş gibi müdahalelerde bulunduğu,

  • Yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kapasitenin üzerinde doldurulduğu,

  • Hemşirelerin usule aykırı epikriz raporları yazdığı gibi alt başlıklar da yer aldı.

Çete Lideri Televizyon Programında 👇

Tutuklanan 21 şüpheli bebek ölümlerinden sorumlu tutuluyor!

Tutuklanan 21 şüpheli bebek ölümlerinden sorumlu tutuluyor!

AA'nın haberine göre, ortaya çıkan iddianamede; 

  • Şüphelilerden Fırat Sarı ve İlker Gönen 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez uygulanmak üzere 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. 

  • Tutuklu bir diğer şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılma talep edildi. 

  • 18 şüpheli sağlık çalışanı hakkında ise bebeklerin ölümüne ilişkin suçlardan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi.

İddianamede telefon kayıtları da değerlendirildi!

İddianamede telefon kayıtları da değerlendirildi!

Çete lideri Fırat Sarı ile hemşire Bahar Kanık’ın ortaya çıkan görüşmeleri, çete üyelerinin kan donduran yazışmaları ise sosyal medyada yer almaya başladı.

Yazışmalara ve Telefon Konuşmalarına Dair Belgeleri Haberlerimizde Bulabilirsiniz 👇

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