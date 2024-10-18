Yenidoğan Çetesi Olayı Nedir? Bebeklerin Ölümüne Sebep Olan Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Neler Var?
Yenidoğan Çetesi Olayı Nedir? Bebeklerin Ölümüne Sebep Olan Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Neler Var?
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen, 'yenidoğan çetesine' ilişkin iddianamede belirtilen 47 şüpheliden 21'i tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 494 sayfalık iddianamedenin detayları da ortaya çıktı. Peki, 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi olayı nedir?
İşte, detaylar...
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İstanbul'da 112 Acil Servisi ile koordine hareket ederek devlet hastanelerinin yenidoğan servislerine dadanan çete, 12 bebeğin ölümüne neden oldu! Aralarında doktor, hemşire, 112 görevlisi gibi sağlık çalışanlarının yer aldığı 47 şüphelinin 21'i tutuklandı.
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Yenidoğan Çetesi Nasıl Çalışıyordu? Ne Yaptı?
Yenidoğan Çetesine İlişkin İddianamede Neler Var?
Yenidoğan Çetesi Nasıl Ortaya Çıktı?
Anadolu Ajansı'nın (AA) ulaştığı iddianamede, "şüphelilerin yaptıkları bu işlemlerle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazancı 3-4 katı artırdıkları kaydedildi." ifadeleri yer alıyor.
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Peki, Bebekler Neden Öldüler?
İddianamede Yer Aldı: Yenidoğan Çetesinin Lideri Kim?
Tutuklanan 21 şüpheli bebek ölümlerinden sorumlu tutuluyor!
İddianamede telefon kayıtları da değerlendirildi!
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