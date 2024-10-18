Yenidoğan Çetesi Olayı Nedir? Bebeklerin Ölümüne Sebep Olan Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Neler Var?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 494 sayfalık iddianamede, 21'i tutuklu bulunan şüphelilerin; Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) daha fazla para kazanmak adına yenidoğan bebeklerin yatış süresini uzattığı, bazı bebeklerin ise sağlık durumunun gerçekten daha kötü gösterildiği ve kimi hasta yakınlarından para aldıkları gibi iddialar yer aldı.

Bu şekilde elde edilen haksız kazanç ise sağlık çalışanı olan örgüt üyeleri ile paylaşıldığı ifade edildi.