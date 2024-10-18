Yenidoğan Çetesi Skandalına Karışan Doktor ve Hemşirelerin İsimleri İfşa Oldu! İşte Skandala Karışan İsimler
Yenidoğan Çetesi Skandalına Karışan Doktor ve Hemşirelerin İsimleri İfşa Oldu! İşte Skandala Karışan İsimler
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalkar davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çetenin lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve bunlara bağlı olarak çalışan doktor ve hemşirelerin isimleri ortaya çıktı.
Türkiye gündemine bomba gibi düşen skandal olaya karışan kişilerin isimleri ifşa oldu. İşte o isimler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame hazırlanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yenidoğan çetesinin lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve bunlara bağlı olarak çalışan doktor ve hemşirelerin isimleri ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın