Yenidoğan Çetesi Skandalına Karışan Doktor ve Hemşirelerin İsimleri İfşa Oldu! İşte Skandala Karışan İsimler

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalkar davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çetenin lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve bunlara bağlı olarak çalışan doktor ve hemşirelerin isimleri ortaya çıktı.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen skandal olaya karışan kişilerin isimleri ifşa oldu. İşte o isimler...