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Yenidoğan Çetesi Skandalına Karışan Doktor ve Hemşirelerin İsimleri İfşa Oldu! İşte Skandala Karışan İsimler

Yenidoğan Çetesi Skandalına Karışan Doktor ve Hemşirelerin İsimleri İfşa Oldu! İşte Skandala Karışan İsimler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.10.2024 - 16:10 Son Güncelleme: 18.10.2024 - 16:22

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalkar davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çetenin lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve bunlara bağlı olarak çalışan doktor ve hemşirelerin isimleri ortaya çıktı. 

Türkiye gündemine bomba gibi düşen skandal olaya karışan kişilerin isimleri ifşa oldu. İşte o isimler...

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
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İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame hazırlanmıştı.

Yenidoğan çetesinin lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve bunlara bağlı olarak çalışan doktor ve hemşirelerin isimleri ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesinin lideri Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ve bunlara bağlı olarak çalışan doktor ve hemşirelerin isimleri ortaya çıktı.

Dr. Fırat Sarı

Dr. İlker Gönen

Dr. Ahmet Atilla Yılmaz

Bağcılar Medilife Hastanesi Hemşiresi: Çağla DURMUŞ

Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatıce KIRIM

TRG Hopitalist Hastanesi Hemşiresi: Cansu AKYILDIRIM

Reyap Hastanesi Hemşiresi: Mehtap SAYAR

Reyap Hastanesi Hemşiresi: Sümeyye Nur ARSLAN

Esenler Güney Hastanesi Hemşiresi: Hüseyin GÜNERHAN

Birinci Hastanesi Hemşiresi: Enes Kaan BÖLÜKBAŞI

Bağcılar Şafak Hastanesi Hemşiresi: Mehmet Halis BAŞLİ

Duygu Hastanesi Hemşiresi: Deniz KORKMAZ

Hemşire: Hakan Doğukan TAŞÇI

Hemşire: Hasan Basri GÖK

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