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Sağlık Bakanlığı’ndan Yenidoğan Çetesi İçin Açıklama: “Hukuki Süreç Başlatıldı”

Sağlık Bakanlığı’ndan Yenidoğan Çetesi İçin Açıklama: “Hukuki Süreç Başlatıldı”

Sağlık Bakanlığı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.10.2024 - 15:11

Sağlık Bakanlığı, tüm Türkiye’yi derinden sarsan Yenidoğan Çetesi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, iddianamede yer alan hastaneler için hukuki surecin başlatıldığını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı’nın Yenidoğan Çetesi ile ilgili yaptığı açıklama

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