Sağlık Bakanlığı’ndan Yenidoğan Çetesi İçin Açıklama: “Hukuki Süreç Başlatıldı”
Sağlık Bakanlığı’ndan Yenidoğan Çetesi İçin Açıklama: “Hukuki Süreç Başlatıldı”
Sağlık Bakanlığı, tüm Türkiye’yi derinden sarsan Yenidoğan Çetesi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, iddianamede yer alan hastaneler için hukuki surecin başlatıldığını duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı’nın Yenidoğan Çetesi ile ilgili yaptığı açıklama
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