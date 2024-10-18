Yenidoğan Çetesi Skandalı Sonrası Muhalefetten İlk Açıklama Özgür Özel’den: “Bu Alçakların Canına Okunmalıdır”
Yenidoğan Çetesi Skandalı Sonrası Muhalefetten İlk Açıklama Özgür Özel’den: “Bu Alçakların Canına Okunmalıdır”
Ülke gündemine bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi skandalı sonrasında muhalefet hatta siyaset cephesinden ilk açıklama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Özel “Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır…” yazdı.
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Yenidoğan Çetesi skandalı ülkedeki herkesi şoke etti. Çıkan her detay duyan herkesin adeta kanını donduruyor.
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Ortaya çıkan detaylar sonrasında siyasi cepheden hiçbir açıklama gelmezken muhalefet kanadından ilk açıklama Özgür Özel’den geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Özel “Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır…” yazdı.
İşte Özgür Özel’in Yenidoğan Cephesi hakkındaki açıklaması:
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