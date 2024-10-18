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Yenidoğan Çetesini Çökerten Savcı Suçlulara Adeta Posta Koyan Açıklamasıyla İlk Kez Konuştu

Yenidoğan Çetesini Çökerten Savcı Suçlulara Adeta Posta Koyan Açıklamasıyla İlk Kez Konuştu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
18.10.2024 - 14:16 Son Güncelleme: 18.10.2024 - 14:18

Yenidoğan çetesi tarafından tehdit edilen ama asla pes etmeyen savcı ilk kez sessizliğini bozdu. Savcının, suçlulara adeta posta koyan o mükemmel paylaşımı burada 👇

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Türkiye'nin gündeminde 12 tane bebeğin ölmesine sebep olan Yenidoğan Çetesi var. Her şey yeni doğum yapan bir annenin, yoğun bakımdaki bebek ünitelerinin günlük 8 bin TL'den doldurulduğunu iddia etmesiyle başladı.

Türkiye'nin gündeminde 12 tane bebeğin ölmesine sebep olan Yenidoğan Çetesi var. Her şey yeni doğum yapan bir annenin, yoğun bakımdaki bebek ünitelerinin günlük 8 bin TL'den doldurulduğunu iddia etmesiyle başladı.

Daha sonra yoğun bakımda gereksiz şekilde tutulan bebeklerin Yenidoğan Çetesi olarak tanımlanan suç şebekesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç, çetenin başında bulunan ve kendisini müsteşar olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin isimli şahsın, soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit ettiği görüntülere ulaştı.

Daha sonra yoğun bakımda gereksiz şekilde tutulan bebeklerin Yenidoğan Çetesi olarak tanımlanan suç şebekesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç, çetenin başında bulunan ve kendisini müsteşar olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin isimli şahsın, soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit ettiği görüntülere ulaştı.

Mustafa Kemal Zengin soruşturma savcısına, “Sadece seni koruyarak olmaz, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım, bu adamlar devlet için yurt dışında operasyon yapan adamlar, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var, içerdekileri sal, benimle fotoğraf çekip paylaş sana hiç kimse dokunamaz" demişti.

Mustafa Kemal Zengin soruşturma savcısına, “Sadece seni koruyarak olmaz, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım, bu adamlar devlet için yurt dışında operasyon yapan adamlar, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var, içerdekileri sal, benimle fotoğraf çekip paylaş sana hiç kimse dokunamaz" demişti.

Bu görüntülerin ardından Mustafa Kemal Zengin gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Bu görüntülerin ardından Mustafa Kemal Zengin gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Olayın başkahramanı olan savcı ise bugün sessizliğini bozdu ve çete üyelerine adeta posta koyan çok sağlam bir paylaşımda bulundu 👇

Olayın başkahramanı olan savcı ise bugün sessizliğini bozdu ve çete üyelerine adeta posta koyan çok sağlam bir paylaşımda bulundu 👇
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