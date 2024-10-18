Yenidoğan Çetesi Elebaşı Fırat Sarı’nın PKK Terör Örgütü Üyesi Olmaktan Hüküm Giydiği Ortaya Çıktı

Kamuoyuna 'Yenidoğan Çetesi' olarak yansıyan çetenin elebaşı olarak görülen doktor Fırat Sarı'nın 1996’da üniversitede öğrenciyken PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan hüküm giydiği ve 1 yıl 6 ay 22 gün tutuklu kaldığı ortaya çıktı.

Sarı'ya İstanbul DGM tarafından terör örgütü üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş ancak topluma kazandırma kanunundan yararlanmış.