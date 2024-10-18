Yenidoğan Çetesi Elebaşı Fırat Sarı’nın PKK Terör Örgütü Üyesi Olmaktan Hüküm Giydiği Ortaya Çıktı
Yenidoğan Çetesi Elebaşı Fırat Sarı’nın PKK Terör Örgütü Üyesi Olmaktan Hüküm Giydiği Ortaya Çıktı
Kamuoyuna 'Yenidoğan Çetesi' olarak yansıyan çetenin elebaşı olarak görülen doktor Fırat Sarı'nın 1996’da üniversitede öğrenciyken PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan hüküm giydiği ve 1 yıl 6 ay 22 gün tutuklu kaldığı ortaya çıktı.
Sarı'ya İstanbul DGM tarafından terör örgütü üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş ancak topluma kazandırma kanunundan yararlanmış.
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Türkiye’de hergün yeni bir skandala uyanırken bugünün gündemi de ‘Yenidoğan Çetesi’ oldu.
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İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıktı.
Çeteden 22 kişi tutuklanırken, 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Çetenin lideri olarak adlandırılan Fırat Sarı’nın Sarı'nın 1996’da üniversitede öğrenciyken PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan hüküm giydiği ortaya çıktı.
Sarı'ya İstanbul DGM tarafından terör örgütü üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş ancak topluma kazandırma kanunundan yararlanmış.
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