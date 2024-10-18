12 Bebeğin Öldüğü Yenidoğan Çetesi Skandalından CHP İBB Meclis Üyesi de Çıktı

İstanbul'da çok sayıda bebeğin ölümünden sorumlu tutulan 'yenidoğan çetesi' şüphelileri arasında CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da bulunduğu iddia edildi.

Gazete Duvar’dan Tuğba Özer’in özel haberinin detayları…