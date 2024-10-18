12 Bebeğin Öldüğü Yenidoğan Çetesi Skandalından CHP İBB Meclis Üyesi de Çıktı
12 Bebeğin Öldüğü Yenidoğan Çetesi Skandalından CHP İBB Meclis Üyesi de Çıktı
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/yenido...
İstanbul'da çok sayıda bebeğin ölümünden sorumlu tutulan 'yenidoğan çetesi' şüphelileri arasında CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da bulunduğu iddia edildi.
Gazete Duvar’dan Tuğba Özer’in özel haberinin detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıktı. Çeteden 22 kişi tutuklanırken, 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırlanan polis fezlekesinde Medilife Beylikdüzü Hastanesi ve hastanenin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz da yer aldı.
Yılmaz, CHP Beylikdüzü Meclis üyeliğinin yanı sıra İBB'nin Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu'nda yer alıyor
Fezlekede Yılmaz'ın ifadesi de yer aldı. İfadesinde Medilife Hastanesi'nin ve şahsının herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını belirterek, Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde Başhekim ve Genel Cerrahide çalıştığını, Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İBB Meclis Sağlık Komisyon Başkanı olarak görev yaptığını söyledi. Yılmaz, aynı soruşturmada adı geçen şahıslardan Ceren Hatice Kırım'ı Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde hemşire olmasından, Şeyhmus Çelik isimli şahsı ise Esenyurt Devlet Hastanesi'nde birlikte çalıştığından tanıdığını söyledi.
Çocuk doktoru olduğunu belirten Yılmaz, şahıslar ile aralarında husumet, ticari ya da alacak verecek ilişkisi olmadığını, diğer şahısları tanımadığını belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın