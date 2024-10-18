Sağlıkta Yenidoğan Çetesi Skandalı: Hastane Sahibi Eski AK Partili Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Çıktı
Sağlıkta Yenidoğan Çetesi Skandalı: Hastane Sahibi Eski AK Partili Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Çıktı
Vatandaşlar, hastanelerde yaşanan “Yenidoğan Çetesi” skandalı ile ilgili adeta şoke olmuş durumda. Doktor, hemşire, 112 sağlık çalışanları, ambulans şoförlerinin olduğu çete, toplam 12 bebeğin ölümü ile suçlanıyor. Savcılığın hazırladığı iddianamede, çetenin vurgunda kullandığı özel hastanelerin isimleri de yer aldı. Bebekleri ölüme götüren hastanelerden biri olan Özel Avcılar Hospital hastanesinin sahibinin, AK Partili eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu olduğu ortaya çıktı.
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Liderliğini doktor Fırat Sarı’nın yaptığı çete, yenidoğan bebekleri çete üyelerinin yönlendirmesiyle özel hastanelere sevk ediyor ve hem ailelerden hem de SGK’dan haksız kazanç elde ediyormuş.
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İddianamede çete üyelerinin, bebeklerin ölümüyle dalga geçtiği, ihmal yüzünden ölen bebeklerin olduğu da yer aldı.
Ayrıca, çetenin İstanbul’un çeşitli semtlerinde kullandığı özel hastaneler de savcılık tarafından tespit edildi.
Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, iddianamede yer alan Özel Avcılar Hospital hastenesi oldu.
Hastanenin sahibinin ise AK Parti’den 4 dönem milletvekili seçilen ve 2013-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı yapan Mehmet Müezzinoğlu olduğu ortaya çıktı.
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Müezzinoğlu cephesinden yapılan açıklamada ise hastanenin başhekimliğinden açıklama yapılacağı ifade edildi.
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