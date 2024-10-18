Sağlıkta Yenidoğan Çetesi Skandalı: Hastane Sahibi Eski AK Partili Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Çıktı

Vatandaşlar, hastanelerde yaşanan “Yenidoğan Çetesi” skandalı ile ilgili adeta şoke olmuş durumda. Doktor, hemşire, 112 sağlık çalışanları, ambulans şoförlerinin olduğu çete, toplam 12 bebeğin ölümü ile suçlanıyor. Savcılığın hazırladığı iddianamede, çetenin vurgunda kullandığı özel hastanelerin isimleri de yer aldı. Bebekleri ölüme götüren hastanelerden biri olan Özel Avcılar Hospital hastanesinin sahibinin, AK Partili eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu olduğu ortaya çıktı.