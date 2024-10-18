12 Bebeğin Öldüğü Büyük Skandala Cüneyt Özdemir’den Tepki: “Türkiye’deki En Büyük Sağlık Skandalı”

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden kişilerin yaşattıkları skandal herkesi şoke etmeye devam ediyor.

Bu büyük skandala tepki veren isimlerden biri de gazeteci Cüneyt Özdemir oldu. Özdemir, Youtube yayında “35 yıldır Türkiye’de gördüğüm en büyük sağlık skandalı bu. 2-3 gazeteci ve YouTube programı dışında hiçbir şey yok. Şu anda hükümeti yıkacak kadar büyük bir skandal bu” dedi.