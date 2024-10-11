Savcıyı da Makamında Tehdit Etmişler: 12 Bebeğin Ölümüne Neden Olan Sağlık Çetesine Operasyon
Savcıyı da Makamında Tehdit Etmişler: 12 Bebeğin Ölümüne Neden Olan Sağlık Çetesine Operasyon
İstanbul’da, hastanelerin yenidoğan servislerine dadanan bir çeteye savcılık operasyon gerçekleştirdi. Çete üyeleri, yeni doğan bebekleri özel hastanede yoğum bakıma almak için sağlık çalışanlarına baskı uyguluyormuş. Gazeteci Emrullah Erdinç’in ortaya çıkardığı skandalda, soruşturmayı yürüten savcının da makam odasından tehdit edildiği öğrenildi.
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Yeni doğum yapmış bir annenin şikayeti, Türkiye'yi sarsan bir sağlık skandalını gün yüzüne çıkardı. Yenidoğan ünitesine çöken hastane çetesi, anlaşmalı hastanelerin yoğun bakım ünitelerini günlük 8 bin TL karşılığında dolduruyormuş.
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Aralarında doktorların ve hemşirelerin de bulunduğu çetenin, 12 bebeğin ölümüne yol açtığı iddia ediliyor.
Gazeteci Emrullah Erdinç, soruşturmayı yürüten savcının da makam odasında kendini eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin tarafından tehdit edildiğini açıkladı.
Mustafa Kemal Zengin soruşturma savcısına, “Sadece seni koruyarak olmaz, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım, bu adamlar devlet için yurt dışında operasyon yapan adamlar, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var, içerdekileri sal, benimle fotoğraf çekip paylaş sana hiç kimse dokunamaz" demiş.
Büyükçekmece Başsavcılığı'nın başladığı soruşturma kapsanında çete üyeleri ve savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin gözaltına alındı.
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