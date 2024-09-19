Çete Lideri Barış Boyun İddianamesi: Rapçiler Heijan ile Muti’ye Hapis İstemi
Çete Lideri Barış Boyun İddianamesi: Rapçiler Heijan ile Muti’ye Hapis İstemi
İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un lideri olduğu suç örgütü ile ilgili savcılığın hazırladığı iddianame tamamlandı. İddianamede 305 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. Ünlü rapçiler Heijan ile Muti’nin de yer aldığı iddianamede, Barış Boyun için 4 kez müebbet hapis ile 165 yıl 10 aydan 349 yıla kadar hapis istenildi.
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İtalya’da tutuklu bulunan silahlı suç örgütü lideri Barış Boyun’un yönettiği iddia edilen çete ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 578 sayfalık iddianamede tamamlandı.
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İddianamede, çetenin Türkiye’nin en büyük suç örgütü olmak için çalışma yaptığı, kendilerine karşı duranlara karşı eylem yaptığı veya kendilerinin safına çekmeye çalıştığı yer aldı.
Savcılık, Barış Boyun’un çeteyi İtalya’dan gönderdiği mektuplarla yönettiği, özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarla gençleri çeteye dahil etmeye çalışıldığını iddia etti.
Ayrıca Rap şarkıcısı olarak bilinen sanıklar Muti lakaplı Muhammed Nedim Doğan ve Heijan lakaplı Doğan Tarda'nın kliplerinde uzun namlulu silahlar ve tabancalara çok kez yer verdiği, bunu da örgüt elebaşı Barış Boyun'un talimatıyla yaptığının değerlendirildiği kaydedildi.
Sanık Doğan'ın cep telefonu incelemesinde de Boyun'a ait görüşmelerinin ekran kayıtları bulunduğu aktarılan iddianamede, sanıkların suç örgütüne sempatizan katılımını arttırdığına dikkat çekildi.
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İddianamede, 'Big' olarak bilinen rapçi Samet Işık'ın, 'İntikam' isimli şarkısında geçen "Barış isteyen Boyun eğecek. Boyun eğmeyen hesap verecek" şeklindeki şiddet ve suç içeren sözlerini, örgüte slogan sağlama adına yazdığı, şarkı içeriğinde Barış Boyun'a övgüler yağdırdığı, Barış Boyun silahlı suç örgütüne boyun eğmeyenlerle savaşılacağını ve öldürüleceğini söyleyerek bir kesimi başka bir kesime aleni şekilde suç işlemeye tahrik ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.
Savcılık, çete lideri Barış Boyun için 4 kez müebbet hapis ile 165 yıl 10 aydan 349 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.
Sanık olarak yer alan rap şarkıcıları "Heijan" lakaplı Doğan Tarda, "CAC" lakaplı Şahan Terzioğlu, "BIG" lakaplı Samet Işık ve "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan'ın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" "halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik etmek" ve "ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19'ar yıldan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi
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