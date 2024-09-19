Çete Lideri Barış Boyun İddianamesi: Rapçiler Heijan ile Muti’ye Hapis İstemi

İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un lideri olduğu suç örgütü ile ilgili savcılığın hazırladığı iddianame tamamlandı. İddianamede 305 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. Ünlü rapçiler Heijan ile Muti’nin de yer aldığı iddianamede, Barış Boyun için 4 kez müebbet hapis ile 165 yıl 10 aydan 349 yıla kadar hapis istenildi.