Türkiye’de Yakalanan Uluslararası Çete Liderlerinin 20,5 Metrelik Listesi Mecliste Açıldı

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“Çetelerin Çetelesi uzadıkça uzadı, ne yazık ki uzamaya da devam ediyor.” sözlerini dile getiren Akay, listenin videosunu paylaştı.
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Paylaşımda “Kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de yakalanan uluslararası suç örgütü liderlerinin listesi; Kasım 2023'de 2 metre, Aralık 2023'de 4,5 metre, Haziran 2024 yılında ise 20.5 metreye ulaştı.” sözleri de yer alıyordu.
İşte o anlar 👇
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Boşuna mı dediler HUDUT NAMUSTUR diye,sen evini kapısını ardına kadar açarsan her türlü müsibet içeri girer ,burası yolgeçen hanı değil bizim güzel ülkemiz ... Devamını Gör
yazın sazlık yerde ışıkları açık bırakıp camları açtığında içeri sinek dolması gibi bir şey yaptılar ülkeye :))))
Soylu'dan sonra faaliyete geçebilmiş güvenlik güçleri...