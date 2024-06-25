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Türkiye’de Yakalanan Uluslararası Çete Liderlerinin 20,5 Metrelik Listesi Mecliste Açıldı

Türkiye’de Yakalanan Uluslararası Çete Liderlerinin 20,5 Metrelik Listesi Mecliste Açıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 00:13

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Cevdet Akay, kırmızı bültenle aranan ve Türkiye’de yakalanan çete liderlerinin listesini mecliste açtı. 20,5 metre olan listeyi Twitter hesabından paylaşan CHP Meclis Üyesi Cevdet Akay “uzadıkça uzadı” notunu düştü.

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“Çetelerin Çetelesi uzadıkça uzadı, ne yazık ki uzamaya da devam ediyor.” sözlerini dile getiren Akay, listenin videosunu paylaştı.

“Çetelerin Çetelesi uzadıkça uzadı, ne yazık ki uzamaya da devam ediyor.” sözlerini dile getiren Akay, listenin videosunu paylaştı.

Paylaşımda “Kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de yakalanan uluslararası suç örgütü liderlerinin listesi; Kasım 2023'de 2 metre, Aralık 2023'de 4,5 metre, Haziran 2024 yılında ise 20.5 metreye ulaştı.” sözleri de yer alıyordu.

Paylaşımda “Kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de yakalanan uluslararası suç örgütü liderlerinin listesi; Kasım 2023'de 2 metre, Aralık 2023'de 4,5 metre, Haziran 2024 yılında ise 20.5 metreye ulaştı.” sözleri de yer alıyordu.

İşte o anlar 👇

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Hasan Tahsin

Boşuna mı dediler HUDUT NAMUSTUR diye,sen evini kapısını ardına kadar açarsan her türlü müsibet içeri girer ,burası yolgeçen hanı değil bizim güzel ülkemiz ... Devamını Gör

kilimcininkoroglu

yazın sazlık yerde ışıkları açık bırakıp camları açtığında içeri sinek dolması gibi bir şey yaptılar ülkeye :))))

MHOrhanRE

Soylu'dan sonra faaliyete geçebilmiş güvenlik güçleri...