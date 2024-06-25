Erkeklerin de Başını Kapatması Gerektiğini Söyleyen Sarıklı Kişi Gündemde: “Cehennemde Büyük Azap Var”

Bir zamanlar ‘oklava ile cin çıkarma’ yaptığı anlarla gündeme gelen Salih Gedik adlı sarıklı kişi, şimdilerde ise erkeklerin başını kapatması gerektiği açıklamasıyla konuşuluyor. Tasavvuf tarikatı olan ‘Nakşibendilik’ üzerinden konuşmaya başlayan Salih Gedik neler demiş, gelin birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Salih Gedik, “Nakşibend Hazretleri ne buyuruyor? (…) Başı açık gezen erkeklerin cennette kaybettikleri makamı görünce başı açık gezen kadınların cehennemdeki azaplarını yazma ihtiyacını duymadım.” sözleriyle açıklamaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonrasında ise “Ben ne kazandıysam bu elbiselerden kazandım. Şalvarla, cübbeyle, sarıkla kazandım.” ifadelerinin kullanıldığını anlatan Salih Gedik’in belirttikleri karşısında izleyiciler de yorumlarda buluştu.
İşte detaylar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın