Erkeklerin de Başını Kapatması Gerektiğini Söyleyen Sarıklı Kişi Gündemde: “Cehennemde Büyük Azap Var”

Bir zamanlar ‘oklava ile cin çıkarma’ yaptığı anlarla gündeme gelen Salih Gedik adlı sarıklı kişi, şimdilerde ise erkeklerin başını kapatması gerektiği açıklamasıyla konuşuluyor. Tasavvuf tarikatı olan ‘Nakşibendilik’ üzerinden konuşmaya başlayan Salih Gedik neler demiş, gelin birlikte bakalım.