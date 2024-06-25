Denizcilik Öğrencilerinin İmrendiren Mezuniyeti Sosyal Medyada Viral Oldu

Mezuniyet baloları, törenleri hayatta bir kere yaşandığı için keyifli anlarla hatırlanması oldukça değerli. Kimi bölümlerin kendilerine has mezuniyet eğlenceleri olabiliyor. Denizcilik öğrencileri de mezuniyetlerinden bir kesiti paylaşmalarıyla sosyal medyada viral oldu. Gelin onların eğlencelerini bizler de paylaşalım.