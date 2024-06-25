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Binen Her Yolcuya “İyi Akşamlar” Diyen İETT Şoförü Günümüzü Güzelleştirdi

Binen Her Yolcuya “İyi Akşamlar” Diyen İETT Şoförü Günümüzü Güzelleştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 17:37

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İşini severek yapan İETT şoförünün binen her yolcuyu “İyi akşamlar” diyerek selamladığı anları bir yolcu kayda alıp sosyal medyada paylaşınca kısa sürede çokça etkileşim geldi. Şoförün kendi pozitifliğini yolcularına da yansıtması izleyenler olarak bizlere de pozitiflik kattı.

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Kimi yolcular böyle bir tepki beklemedikleri için neye uğradıklarını şaşırmıştı.

Kimi yolcular böyle bir tepki beklemedikleri için neye uğradıklarını şaşırmıştı.

Kaydı alan kişi ise o anları “Şu kadar tatlı yüz, neşe yeterdi be bu ülkeye.” notuyla paylaştı.

Kaydı alan kişi ise o anları “Şu kadar tatlı yüz, neşe yeterdi be bu ülkeye.” notuyla paylaştı.

İşte o anlar 👇

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