Binen Her Yolcuya “İyi Akşamlar” Diyen İETT Şoförü Günümüzü Güzelleştirdi

İşini severek yapan İETT şoförünün binen her yolcuyu “İyi akşamlar” diyerek selamladığı anları bir yolcu kayda alıp sosyal medyada paylaşınca kısa sürede çokça etkileşim geldi. Şoförün kendi pozitifliğini yolcularına da yansıtması izleyenler olarak bizlere de pozitiflik kattı.
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Kimi yolcular böyle bir tepki beklemedikleri için neye uğradıklarını şaşırmıştı.
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Kaydı alan kişi ise o anları “Şu kadar tatlı yüz, neşe yeterdi be bu ülkeye.” notuyla paylaştı.
İşte o anlar 👇
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