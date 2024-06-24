Kedi Dostu Karnına Masaj Yaparken Keyiften Dört Köşe Olup Gülümseyen Köpek Kalpleri Eritti

Kediler ve köpekler anlaşabildikleri zaman ortaya çıkan dostluk öylesine tatlı oluyor ki, insanın onları görünce tebessüm etmeden durması imkansız oluyor. Şimdilerdeyse sosyal medyada tatlı bir kedi köpeğin görüntüleri gündemde. Gelin ikilinin dostluklarına birlikte bakalım.
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Kedilerin annelerinden süt emerken tanıştıkları masaj hareketi kimi kedilerde hep kalıyor ve çevresindeki şanslılar bu masajın tadını çıkarıyor.
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Bu videoda ise o şanslı kişi kedinin köpek dostu. Karnına masaj yapılan köpeğin suratındaki keyfi gülümsemesinden okunuyor.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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