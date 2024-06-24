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Gökhan Ünver’den Özel Okul Yorumu Geldi: “Öğrenci Bizim Umrumuzda Değil!”

Gökhan Ünver’den Özel Okul Yorumu Geldi: “Öğrenci Bizim Umrumuzda Değil!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 14:55

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Sosyal medyada paylaşımlara başladığından beri nokta atışı tespitleriyle hepimizi güldüren başarılı komedi içerik üreticisi Gökhan Ünver, yeni paylaşımıyla yine yaptı yapacağını. Bu sefer ise ele aldığı konu özel okul fiyatlarıydı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Artan özel okul fiyatları karşısında kayıtsız kalmak istemeyen Gökhan Ünver öğrenci ve velilere ‘müşteri’ gözüyle bakıldığını anlattı.

Artan özel okul fiyatları karşısında kayıtsız kalmak istemeyen Gökhan Ünver öğrenci ve velilere ‘müşteri’ gözüyle bakıldığını anlattı.

İzleyiciler de Ünver’in tespitlerine katıldıklarını söyleyerek “İzahı olmayan şeyin mizahı olur.” tarzında yorumlar yaptı.

İzleyiciler de Ünver’in tespitlerine katıldıklarını söyleyerek “İzahı olmayan şeyin mizahı olur.” tarzında yorumlar yaptı.

İşte detaylar 👇

Ve gelen yorumlar 👇

Ve gelen yorumlar 👇

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