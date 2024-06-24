Gökhan Ünver’den Özel Okul Yorumu Geldi: “Öğrenci Bizim Umrumuzda Değil!”

Sosyal medyada paylaşımlara başladığından beri nokta atışı tespitleriyle hepimizi güldüren başarılı komedi içerik üreticisi Gökhan Ünver, yeni paylaşımıyla yine yaptı yapacağını. Bu sefer ise ele aldığı konu özel okul fiyatlarıydı. Gelin detaylara birlikte bakalım.