Gökhan Ünver’den Özel Okul Yorumu Geldi: “Öğrenci Bizim Umrumuzda Değil!”

Sosyal medyada paylaşımlara başladığından beri nokta atışı tespitleriyle hepimizi güldüren başarılı komedi içerik üreticisi Gökhan Ünver, yeni paylaşımıyla yine yaptı yapacağını. Bu sefer ise ele aldığı konu özel okul fiyatlarıydı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Artan özel okul fiyatları karşısında kayıtsız kalmak istemeyen Gökhan Ünver öğrenci ve velilere ‘müşteri’ gözüyle bakıldığını anlattı.
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İzleyiciler de Ünver’in tespitlerine katıldıklarını söyleyerek “İzahı olmayan şeyin mizahı olur.” tarzında yorumlar yaptı.
İşte detaylar 👇
Ve gelen yorumlar 👇
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