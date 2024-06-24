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Antalya’da Dünyaca Ünlü Markaları Satan Bir Çantacı Turistlerin Radarına Girdi

Antalya’da Dünyaca Ünlü Markaları Satan Bir Çantacı Turistlerin Radarına Girdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 14:10

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Geçtiğimiz haftalarda bir turistin paylaşımı dünyaca ünlü marka çantaları ülkemizde bir satıcıda daha uygun fiyata görmesiyle gündem olmuştu. Şimdilerde yine aynı konu gündemde. Lüks marka çantaların birebirlerini üreterek satışa süren kimi esnaflar işini öylesine iyi yapıyor ki orijinaliyle arada fark olmuyor.

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Turistler de ülkemizde bu tip örnekler görünce şaşırabiliyorlar. Çünkü onlar da gerçeğinden ayırt edemiyorlar.

Turistler de ülkemizde bu tip örnekler görünce şaşırabiliyorlar. Çünkü onlar da gerçeğinden ayırt edemiyorlar.

@ink.couple1 adlı TikTok hesabından lüks marka çantaların satıldığını dükkanı ziyaret eden kadın da şaşkınlığını gizleyemeyenlerden.

@ink.couple1 adlı TikTok hesabından lüks marka çantaların satıldığını dükkanı ziyaret eden kadın da şaşkınlığını gizleyemeyenlerden.

İşte o anlar 👇

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