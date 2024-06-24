Antalya’da Dünyaca Ünlü Markaları Satan Bir Çantacı Turistlerin Radarına Girdi

Geçtiğimiz haftalarda bir turistin paylaşımı dünyaca ünlü marka çantaları ülkemizde bir satıcıda daha uygun fiyata görmesiyle gündem olmuştu. Şimdilerde yine aynı konu gündemde. Lüks marka çantaların birebirlerini üreterek satışa süren kimi esnaflar işini öylesine iyi yapıyor ki orijinaliyle arada fark olmuyor.